Μπορεί να συναντάμε ολοένα και πιο σπάνια πολύτεκνες οικογένειες στην Ευρώπη, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν οικογένειες με πολυάριθμα μέλη.

Οι Ευρωπαίες γυναίκες αποκτούν κατά μέσο όρο μόλις 1,46 παιδιά στη διάρκεια της ζωής τους, σύμφωνα με το γαλλικό Ινστιτούτο Στατιστικών (Insee), αριθμός που φανερώνει μια σημαντική μείωση σε σχέση με το 2010, καθώς ο αριθμός παιδιών ανά γυναίκα ήταν σχεδόν διπλάσιος. Ωστόσο, η παράδοση των μεγάλων οικογενειών δεν έχει εξαφανιστεί εντελώς.

Μια από τις εξαιρέσεις του κανόνα είναι η οικογένεια της Ισπανίδας Ρόσα Πιτς-Αγκιλέρα, η οποία απαρτιζόταν από 20 μέλη, δηλαδή 18 παιδιά και δυο ενήλικες.

Η μητέρα των 18 παιδιών θέλησε να μοιραστεί με το περιοδικό El Mundo πόσα χρήματα χρειαζόταν να ξοδέψει κάθε μήνα για να οργανώσει την ιδιαίτερα απαιτητική καθημερινότητά της.

Η μητέρα των 18 παιδιών αναλύει τον μηνιαίο της προϋπολογισμό



Η Ρόσα Πιτς-Αγκιλέρα η οποία έχει γράψει το βιβλίο «Πώς να είσαι ευτυχισμένος με 1,2,3…παιδιά;» και ο σύζυγός της Χοσέ Μαρία Ποστίγο απέκτησαν 18 παιδιά μεταξύ 1990 και 2010. Για χρόνια υπήρξαν η μεγαλύτερη οικογένεια της Ευρώπης με παιδιά σχολικής ηλικίας.

«Κάθε μήνα αγοράζαμε επτά ντουζίνες αυγά, 1.300 μπισκότα και 240 λίτρα γάλα»



«Κάθε μήνα αγοράζαμε επτά ντουζίνες αυγά, 1.300 μπισκότα, 240 λίτρα γάλα καθώς και πολλά συσκευασμένα προϊόντα», αναφέρει η Ρόσα Πιτς-Αγκιλέρα στο περιοδικό.

Αλλά η λίστα δεν τελειώνει εκεί. Η οικογένεια κατανάλωνε περίπου 12 ψωμιά την ημέρα και αγόραζε φρούτα από το μανάβικο της γειτονιάς, πάντα με μια προϋπόθεση: «Έπρεπε να είναι εποχής και να κοστίζουν λιγότερο από ένα ευρώ», εξηγεί. Όλα αυτά ανέβαζαν τον μηνιαίο προϋπολογισμό μόνο για τρόφιμα στα 600 €. «Δεν αγοράζαμε αναψυκτικά ούτε γλυκά, τα παιδιά τα κατανάλωναν μόνο στα γενέθλια φίλων τους», λέει τέλος σε σχέση με τον μηνιαίο προϋπολογισμό που χρειαζόταν για να θρέψει τα παιδιά της.

«Δίναμε σε όλους χρόνο και τους ενθαρρύναμε να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση»



Με περισσότερους από 123.000 ακολούθους στο Instagram, η «αρχηγός» της οικογένειας επισημαίνει ότι τα γεύματα αποτελούσαν πάντοτε μια ευκαιρία για να συγκεντρωθεί όλη η οικογένεια. «Μοιραζόμασταν τις ανησυχίες μας και μαζί προσπαθούσαμε να βρούμε λύσεις, δίνοντας σε όλους τον χρόνο τους και ενθαρρύνοντας την ενεργή συμμετοχή στη συζήτηση», λέει.

Όσον αφορά το ντύσιμο, η Ρόσα τονίζει ότι τα παιδιά της δεν είχαν καινούρια ρούχα, αφού τα κληρονομούσαν το ένα από το άλλο. «Μου άρεσε να τα ντύνω όλα με τον ίδιο τρόπο, διάλεγα όμως έντονα χρώματα και σχέδια, που κρατούσαν περισσότερο και έκρυβαν καλύτερα τους λεκέδες», λέει γελώντας.

«Είναι σημαντικό να αποφεύγεις την υπερβολική αυστηρότητα στις καθημερινές υποχρεώσεις»



Σήμερα η Ρόσα Πιτς-Αγκιλέρα έχει χάσει τον άντρα της και τα τρία πρώτα της παιδιά. Γι’ αυτό, όπως εξηγεί, η βασική της προτεραιότητα είναι η αρμονία στην οικογένεια. «Είναι σημαντικό να αποφεύγεις την υπερβολική αυστηρότητα στις καθημερινές υποχρεώσεις και να μην θυμώνεις αν ένα παιδί αρνηθεί μια μέρα να βουρτσίσει τα δόντια του», υπογραμμίζει. «Τους αφήναμε επίσης να τσακώνονται, αρκεί αυτό να μην κατέληγε σε κάτι πιο σοβαρό» προσθέτει.

«Για να ζούμε καλά μαζί, πρέπει να αφιερώνουμε χρόνο στην οικογένεια κάθε μέρα», είναι το τελευταίο μήνυμα της έμπειρης μητέρας.

iefimerida.gr