Στον ρόλο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρθηκε τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Μετανάστευσης, Μάρκους Λάμερτ, κατά την τακτική ενημέρωση Τύπου στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Λάμερτ διευκρίνισε ότι η στρατηγική της ΕΕ περιλαμβάνει σημαντικά βήματα για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Frontex. Όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόσκληση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της οποίας τα κράτη μέλη μπορούν να χρηματοδοτήσουν την αγορά διαφόρων μη επανδρωμένων μέσων επιτήρησης. Παράλληλα, η Frontex θα συνεχίσει να παρέχει εκπαίδευση για την τακτική χρήση drones, αλλά και για την αντιμετώπιση πιθανών απειλών που προκύπτουν από αυτά.

«Η Frontex είναι φορέας επιβολής του νόμου και χρησιμοποιεί drones για να υποστηρίζει την επιτήρηση των συνόρων», ανέφερε ο εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με την αξιοποίηση drones σε παράνομες δραστηριότητες, όπως η διακίνηση ανθρώπων και αγαθών. Όπως εξήγησε, αναπτύσσονται νέες τεχνολογικές λύσεις ώστε οι εθνικές αρχές να μπορούν να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά σε τέτοιες απειλές.

Οι δηλώσεις έγιναν με φόντο την πρόσφατη τοποθέτηση του Επιτρόπου Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, στη διάσκεψη για το μεταναστευτικό στο Μόναχο, όπου υπογράμμισε την ανάγκη για συντονισμένες δράσεις στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

cnn.gr