Η Γαλλία βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο πολιτικής αστάθειας, μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, μόλις 26 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η αποχώρησή του ήρθε λίγες ώρες μετά την παρουσίαση του νέου υπουργικού συμβουλίου, το οποίο επικρίθηκε έντονα από όλα τα κόμματα της Εθνοσυνέλευσης.

Μετά την παραίτηση, ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Λεκορνί να εργαστεί έως την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου πάνω σε ένα σχέδιο “σταθερότητας για τη χώρα”, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι αναταράξεις.

Ο αιφνιδιαστικός ανασχηματισμός εντείνει το πολιτικό χάος, ενώ η αγορά του Παρισιού σημείωσε απότομη πτώση, καθώς ενισχύθηκαν οι φόβοι για αδυναμία των κομμάτων να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση.

Γαλλία: Ο τρίτος πρωθυπουργός που εγκαταλείπει την εξουσία από τον Δεκέμβριο του 2024

Η παραίτηση του Λεκορνί, μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του νέου υπουργικού του συμβουλίου, τον καθιστά τον τρίτο πρωθυπουργό που εγκαταλείπει την εξουσία από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους. Η υπουργική σύνθεση του Λεκορνί είχε επικριθεί σφοδρά από τα κόμματα της Εθνοσυνέλευσης, τα οποία απείλησαν να την καταψηφίσουν. Η υποψηφιότητα του πρώην υπουργού Οικονομικών, Μπρούνο Λε Μερ, για τη θέση του υπουργού Άμυνας αποτέλεσε σημείο τριβής για πολλές πολιτικές παρατάξεις.

Αργά το απόγευμα της Δευτέρας, ο Λε Μερ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το υπουργικό συμβούλιο, προσπαθώντας να τερματίσει την κρίση. Η Προεδρία της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι ο Λεκορνί έχει 48 ώρες για να διαπραγματευτεί με τα πολιτικά κόμματα και να παρουσιάσει ένα σχέδιο σταθερότητας.

Η αποτυχία του Μπαϊρού

Ο Λεκορνί ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Σεπτέμβριο, μετά την αποτυχία του προϋπολογισμού της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπεϊρού, ο οποίος είχε χάσει την υποστήριξη των βουλευτών. Ο Μπεϊρού ανέλαβε τα καθήκοντα του πρωθυπουργού μετά την απομάκρυνση του Μισέλ Μπαρνιέ τον Δεκέμβριο του 2024, μετά από την αποτυχία της κυβέρνησής του στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα «αποκαΐδια» που άφησαν οι γαλλικές εκλογές

Η πολιτική κατάσταση στη Γαλλία έχει καταστεί εξαιρετικά ασταθής από τον Ιούλιο του 2024, όταν ο Μακρόν ανακοίνωσε την πρόωρη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και τη διεξαγωγή εκλογών σε μια προσπάθεια να αποκτήσει πλειοψηφία μετά την ήττα του κόμματός του στις ευρωεκλογές. Ωστόσο, οι εκλογές αυτές κατέληξαν σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο, με αντίπαλες ιδεολογικές παρατάξεις, οι οποίες είναι αδύνατον να συνεργαστούν.

Οι 3 επιλογές του Μακρόν

Όπως σημειώνει το BBC, εάν η προσπάθεια του Λεκορνί για σταθεροποίηση αποτύχει, η ευθύνη πλέον βαραίνει τον Μακρόν, ο οποίος φέρεται να σκέφτεται τις επόμενες κινήσεις του. Αν ο Λεκορνί δεν καταφέρει να συμφωνήσει με τα κόμματα για ένα σχέδιο σταθερότητας, ο Μακρόν θα πρέπει να εξετάσει τρεις επιλογές: να διορίσει νέο πρωθυπουργό, να διαλύσει ξανά την Εθνοσυνέλευση ή να υποβάλει την παραίτησή του.

Η τελευταία επιλογή μοιάζει απίθανη, και η πιο πιθανή είναι να διορίσει νέο πρωθυπουργό. Παρά τις πολλές δυσκολίες, μια νέα κυβέρνηση φαίνεται να είναι η μόνη λύση για να αποφευχθεί η πλήρης πολιτική κατάρρευση. Ωστόσο, ποιος θα μπορούσε να αναλάβει τα ηνία;

Λύση με σοσιαλιστή πρωθυπουργό ή προκήρυξη εκλογών

Μια πιθανότητα είναι η επιλογή σοσιαλιστή πρωθυπουργού, κάτι που θα μπορούσε να προσφέρει κάποια μορφή ισχυρής αντιπροσώπευσης από την αριστερά. Όμως, μια σοσιαλιστική κυβέρνηση θα αντιμετώπιζε επίσης σοβαρά προβλήματα, καθώς οι διαφορές με τα άλλα κόμματα παραμένουν αγεφύρωτες.

Η μόνη άλλη επιλογή που μένει στον Μακρόν είναι η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και η προκήρυξη νέων εκλογών. Αν και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε νίκη της σκληρής δεξιάς με επικεφαλής την Μαρίν Λεπέν, εντούτοις, δεν φαίνεται να υπάρχουν πολλές άλλες εναλλακτικές.

Η κρίση αυτή υπογραμμίζει τις βαθιές πολιτικές διαιρέσεις της Γαλλίας και τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, με το πολιτικό σκηνικό να θυμίζει πλέον ένα αδιέξοδο.

