Το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό θα πραγματοποιήσει τον Νοέμβριο ο Πάπας Λέων ΙΔ, με προορισμό την Τουρκία και τον Λίβανο, σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό τόσο για τον χριστιανικό όσο και για τον μουσουλμανικό κόσμο.

Σύμφωνα με το Βατικανό, ο Ποντίφικας θα επισκεφθεί την Τουρκία από τις 27 έως τις 30 Νοεμβρίου και ακολούθως τον Λίβανο έως τις 2 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προσκύνημα στην Ιζνίκ (Νίκαια), με αφορμή τη συμπλήρωση 1.700 ετών από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, γεγονός που αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τις σχέσεις Καθολικών και Ορθοδόξων.

Την πρωτοβουλία είχε προγραμματίσει και ο προκάτοχός του, Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος είχε αποδεχθεί πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου Α’. Ωστόσο, ο θάνατός του τον περασμένο Απρίλιο ανέκοψε τα σχέδια, τα οποία ο διάδοχός του έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να ολοκληρώσει.

Για τον Λέοντα ΙΔ, τον πρώτο Αμερικανό Πάπα στην ιστορία, το ταξίδι αυτό θα αποτελέσει επίσης ευκαιρία να αναφερθεί στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή και στη δύσκολη κατάσταση των χριστιανικών κοινοτήτων στην περιοχή.

Ο τελευταίος Πάπας που επισκέφθηκε τον Λίβανο ήταν ο Βενέδικτος ΙΣΤ το 2012, στην τελευταία του αποστολή στο εξωτερικό. Ο Φραγκίσκος είχε εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία να επισκεφθεί τη χώρα, όμως η πολιτική και οικονομική αστάθεια δεν του το επέτρεψαν.

Η επίσκεψη του Λέοντα έρχεται σε μια περίοδο που η Γάζα παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, με τον νέο Πάπα να επαναλαμβάνει συνεχώς την ανάγκη για διάλογο και ειρήνη στην περιοχή.

