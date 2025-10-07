Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε την Τρίτη στην Παπούα Νέα Γουινέα, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε κοντά στις ανατολικές ακτές της χώρας, η οποία βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού, ζώνη με έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

6️⃣7️⃣ 🟠 Σεισμός M 6.7, 07/10 11:05 (UTC), βάθος 10 χλμ, Papua New Guinea Region.



Αυτόματη Λύση, GFZ#earthquake pic.twitter.com/Vclu1Rnajn October 7, 2025

Η Παπούα Νέα Γουινέα, νησιωτικό κράτος βόρεια της Αυστραλίας με πρωτεύουσα το Πορτ Μόρεσμπι, πλήττεται συχνά από σεισμούς. Παρότι πολλοί εξ αυτών δεν προκαλούν σοβαρές ζημιές, λόγω των αραιοκατοικημένων περιοχών με ζούγκλες και υψίπεδα, δεν λείπουν οι περιπτώσεις που συνοδεύονται από καταστροφικές κατολισθήσεις.

