Η Ίρις Στάλτσερ, δήμαρχος της Χέρντεκε στη δυτική Γερμανία και μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), βρέθηκε το πρωί της Τρίτης στο σπίτι της με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Όπως μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο WDR, η Στάλτσερ εντοπίστηκε ζωντανή από τους διασώστες, ωστόσο η κατάστασή της θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη και απειλητική για τη ζωή της. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε εντατική ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η Στάλτσερ φέρεται να δέχτηκε επίθεση μπροστά από το σπίτι της και κατάφερε να συρθεί μέχρι το διαμέρισμα πριν καταρρεύσει. Όπως μεταδίδει η BILD, τα παιδιά της, 15 και 17 ετών, τα οποία είναι υιοθετημένα, βρίσκονταν στο σπίτι και ήταν αυτά που ειδοποίησαν τις Αρχές. Μάλιστα, ο γιος της, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς η μητέρα του δέχτηκε επίθεση από αρκετούς άνδρες στον δρόμο.

Σύμφωνα με το Spiegel, το καλοκαίρι που μας πέρασε, είχε σημειωθεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο σπίτι της Στάλτσερ όταν η 17χρονη κόρη της είχε επιτεθεί τότε με μαχαίρι.

Η Στάλτσερ είχε εκλεγεί μόλις πρόσφατα δήμαρχος. Στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών στις 28 Σεπτεμβρίου είχε επικρατήσει του υποψηφίου των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), Φάμπιαν Κόνραντ Χάας, με ποσοστό 52,2%.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη και τον αποτροπιασμό του για την επίθεση: «Λάβαμε την είδηση μιας ειδεχθούς πράξης από το Χέρντεκε . Πρέπει τώρα να διαλευκανθεί άμεσα. Φοβόμαστε για τη ζωή της εκλεγμένης δημάρχου Ίρις Στάλτσερ και ελπίζουμε στην πλήρη ανάρρωσή της» έγραψε ο Μερτς στην πλατφόρμα Χ. Ο Γερμανός καγκελάριος πρόσθεσε ότι οι σκέψεις του βρίσκονται με την οικογένεια και τους οικείους της Στάλτσερ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποδοθεί γρήγορα δικαιοσύνη για το περιστατικό.

Η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά τον χώρο του περιστατικού και να συλλέγει στοιχεία, ενώ το κτίριο όπου διαμένει η δήμαρχος παραμένει αποκλεισμένο. Οι Αρχές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας έχουν κινητοποιηθεί πλήρως, με τους κατοίκους της πόλης να εκφράζουν σοκ και ανησυχία για την πρωτοφανή αυτή επίθεση εναντίον εκλεγμένης αξιωματούχου.

