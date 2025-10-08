Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς επικεντρώνονται στη διακοπή των εχθροπραξιών, στην αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα και στη συμφωνία ανταλλαγής ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους, σύμφωνα με το Reuters.

Πηγές με γνώση των συνομιλιών επιβεβαίωσαν στο πρακτορείο ότι το κύριο σημείο τριβής αφορά τον μηχανισμό αποχώρησης του Ισραήλ. Η Χαμάς ζητά ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα συνδέεται με τη σταδιακή απελευθέρωση των ομήρων και θα διασφαλίζει την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η οργάνωση έχει ήδη παραδώσει τις λίστες με τους ομήρους που κρατά και τους Παλαιστίνιους κρατουμένους που ζητά να απελευθερωθούν, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Η λίστα που υπέβαλε η Χαμάς φέρεται να περιλαμβάνει ορισμένους από τους πιο γνωστούς Παλαιστίνιους κρατουμένους, των οποίων η απελευθέρωση δεν είχε συζητηθεί σε προηγούμενες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός.

Όπως αναφέρει παλαιστινιακή πηγή που παρακολουθεί τις συνομιλίες, μεταξύ των ονομάτων που περιλαμβάνονται στη λίστα βρίσκονται ο Μαρουάν αλ-Μπαργούτι, ηγετικό στέλεχος του κινήματος Φατάχ, και ο Άχμεντ Σααντάτ, επικεφαλής του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Και οι δύο εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης για συμμετοχή σε επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο Ισραηλινών πολιτών.

Σύμφωνα με πηγές που βρίσκονται κοντά στις διαπραγματεύσεις, μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Δύο ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι η συμφωνία είναι «πολύ κοντά», με μία από αυτές να δηλώνει ότι η ανακοίνωση θα μπορούσε να γίνει μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Μια τρίτη πηγή ανέφερε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, με την απελευθέρωση των ομήρων να ξεκινά πιθανώς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αναφέροντας ότι η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός «ημερών».

Σε ένα ακόμη σημάδι ότι οι συνομιλίες κινούνται σε θετική κατεύθυνση, Ισραηλινός αξιωματούχος, μιλώντας υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται πάνω σε ένα προκαταρκτικό σχέδιο ψηφίσματος για την κατάπαυση του πυρός, το οποίο θα υποβληθεί στο υπουργικό συμβούλιο για ψήφιση, εάν επιτευχθεί συμφωνία.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό νόμο, οποιαδήποτε απόφαση για την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων στο πλαίσιο συμφωνίας για τους ομήρους, πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την κυβέρνηση.

