Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε την Τετάρτη ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα έχουν σημειώσει «μεγάλη πρόοδο» και ότι θα ανακοινωθεί κατάπαυση του πυρός εάν καταλήξουν σε θετικό αποτέλεσμα.

Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα μπορούσε να κηρυχθεί ήδη απόψε εάν οι διαπραγματευτές καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τέσσερα βασικά ζητήματα που βρίσκονται υπό συζήτηση, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χάκαν Φιντάν.



«Αυτή τη στιγμή, το Ισραήλ και η Χαμάς διεξάγουν έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο», δήλωσε ο Φιντάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Άγκυρα. «Θεού θέλοντος, εάν σήμερα επιτευχθεί θετικό αποτέλεσμα, υπάρχουν τέσσερα συγκεκριμένα ζητήματα. Εάν σήμερα επιτευχθεί συμφωνία, θα κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός».



Τα σχόλια του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών υποδηλώνουν ότι οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στην Αίγυπτο έχουν προχωρήσει σε κρίσιμο στάδιο, με τέσσερα συγκεκριμένα θέματα να παραμένουν υπό συζήτηση. Ο Φιντάν δεν διευκρίνισε ποια είναι αυτά τα τέσσερα θέματα.



Τα σχόλιά του υποδηλώνουν ότι μια σημαντική εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις ενδέχεται να έρθει σύντομα, με πιθανότητα ανακοίνωσης της κατάπαυσης του πυρός αργότερα την Τετάρτη.



Ο Φιντάν έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών της Συρίας, Ασάντ Χασάν αλ-Σαϊμπάνι, ο οποίος βρισκόταν στην Τουρκία για επίσκεψη εργασίας.

Οι δύο υπουργοί συναντήθηκαν στο κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα για να συζητήσουν τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις.



Η Αίγυπτος φιλοξενεί τις έμμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς ως μεσολαβητής, με τα μέρη να διαπραγματεύονται μέσω μεσαζόντων αντί να συναντώνται πρόσωπο με πρόσωπο.

