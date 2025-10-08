Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες για μια συμφωνία στη Γάζα βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή τους και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επισκεφθεί τη Μέση Ανατολή την Κυριακή.

«Είναι πολύ κοντά», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα εκεί, σπουδαίους διαπραγματευτές. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβεί».

«Ίσως πάω εκεί κάποια στιγμή πριν το τέλος της εβδομάδας, συγκεκριμένα την Κυριακή. Υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν πολύ καλά» συμπλήρωσε.

Απο protothema.gr