Μετά από αγωνία και φρίκη αλλά και περισσότερα από δύο χρόνια πολέμου, η Χαμάς ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αποδέχθηκε τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο των έμμεσων διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν στην Αίγυπτο με βάση πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η συμφωνία, σύμφωνα με την οργάνωση, προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον παλαιστινιακό θύλακα και την ανταλλαγή ομήρων με περίπου 2.000 Παλαιστινίους κρατουμένους (250 Παλαιστινίων που είχαν καταδικαστεί σε ποινές ισόβιας κάθειρξης και άλλων 1.700 ανθρώπων που είχαν συλληφθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου 2023). Η Χαμάς ανέφερε ότι η απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, σηματοδοτώντας το πρώτο βήμα προς την εφαρμογή της συμφωνίας.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα καλεί τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες να διασφαλίσουν πως το Ισραήλ θα εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του. Σύμφωνα με πηγές της «παλαιστινιακής αντίστασης» που μίλησαν στο μέσο al-Mayadeen η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί την Πέμπτη στην Αίγυπτο.

Ο επικεφαλής της Χαμάς, Χαλίλ Αλ-Χάγια, είχε συνάντηση με τον αρχηγό των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, με στόχο την οριστικοποίηση μιας «ιστορικής» συμφωνίας για τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με πηγή με γνώση των συνομιλιών, η οποία μίλησε τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Η Χαμάς θα απελευθερώσει τους 20 ζωντανούς ομήρους το Σάββατο, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις στην εφημερίδα The Times of Israel.

Τραμπ: Υπεγράφη η πρώτη φάση της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν την «πρώτη φάση» του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή ως τα πρώτα βήματα προς μια Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια Ειρήνη», δημοσιεύει ο Τραμπ στο Truth Social.

«Όλα τα μέρη θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης!», επαναλαμβάνει, σε ένα μήνυμα που θεωρείται ευρέως ότι απευθύνεται στη Χαμάς, η οποία έχει ζητήσει εγγυήσεις από τον Τραμπ ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τον πόλεμο μόλις απελευθερωθούν οι όμηροι.



Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και την επικείμενη απελευθέρωση των ομήρων ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτησή του έγραψε: «Με τη βοήθεια του Θεού θα τους φέρουμε όλους σπίτι».

With God's help we will bring them all home. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2025

Επιτεύχθηκε συμφωνία για τους όρους και τους μηχανισμούς εφαρμογής της πρώτης φάσης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων φυλακισμένων και την είσοδο βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Ματζίντ αλ Ανσάρι μέσω X.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθούν σύντομα, πρόσθεσε.

The mediators announce that tonight an agreement was reached on all the provisions and implementation mechanisms of the first phase of the Gaza ceasefire agreement, which will lead to ending the war, the release of Israeli hostages and Palestinian prisoners, and the entry of aid.… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) October 8, 2025

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών χαιρετίζει την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μια συμφωνία για την απελευθέρωση των αγαπημένων τους προσώπων από την αιχμαλωσία της Χαμάς και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα με «ενθουσιασμό, ελπίδα και ανησυχία».

«Πρόκειται για σημαντική και ουσιαστική πρόοδο προς την επιστροφή όλων, αλλά ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει και δεν θα τελειώσει μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος», αναφέρει η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

Τραμπ: Πολύ κοντά σε συμφωνία

Νωρίτερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει ότι οι συνομιλίες για μια συμφωνία στη Γάζα βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή τους και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επισκεφθεί τη Μέση Ανατολή την Κυριακή (12/10).

«Είναι πολύ κοντά», είπε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας: «Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα εκεί, σπουδαίους διαπραγματευτές. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβεί».

«Ίσως πάω εκεί κάποια στιγμή, προς το τέλος της εβδομάδας, συγκεκριμένα την Κυριακή. Υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν πολύ καλά» συμπλήρωσε. «Η “ειρήνη στη Μέση Ανατολή” είναι μια ωραία έκφραση και ελπίζουμε ότι θα γίνει πραγματικότητα, είμαστε πολύ κοντά».

Χαιρετίζει το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου:

BREAKING: Donald Trump may go to the Middle East 'some time before the end of the week'.



He adds that 'negotiations are going very well'.https://t.co/UK1aMfl67d



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/mCUWdcNku4 — Sky News (@SkyNews) October 8, 2025



Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι έκανε νωρίτερα λόγο για «πολύ ενθαρρυντικές ενδείξεις» αναφέροντας ότι προσκάλεσε τον Τραμπ, στην περίπτωση που υπάρξει συμφωνία, να παραβρεθεί στην υπογραφή της.



Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, (ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ), ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι και ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν βρίσκονται στο Σαρμ ελ Σέιχ, όπου οι συζητήσεις ξανάρχισαν απόψε το βράδυ.



Η Χαμάς ζητά σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεωνΟι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς επικεντρώνονται στη διακοπή των εχθροπραξιών, στην αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα και στη συμφωνία ανταλλαγής ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους, σύμφωνα με το Reuters.

Πηγές με γνώση των συνομιλιών επιβεβαίωσαν στο πρακτορείο ότι το κύριο σημείο τριβής αφορά τον μηχανισμό αποχώρησης του Ισραήλ. Η Χαμάς ζητά ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα συνδέεται με τη σταδιακή απελευθέρωση των ομήρων και θα διασφαλίζει την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η οργάνωση έχει ήδη παραδώσει τις λίστες με τους ομήρους που κρατά και τους Παλαιστίνιους κρατουμένους που ζητά να απελευθερωθούν, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

«Μια για πάντα»

«Όλοι οι όμηροι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι κατά τρόπο αξιοπρεπή. Πρέπει να εξασφαλιστεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Οι μάχες πρέπει να σταματήσουν μια για πάντα (…) Τα δεινά πρέπει να τελειώσουν», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του, καλώντας τα μέρη να «τηρήσουν πλήρως» τους όρους της συμφωνίας και διαβεβαιώνοντας ότι ο οργανισμός είναι έτοιμος να «αυξήσει τις παραδόσεις βοήθειας με διάρκεια και με βάση αρχές» και να συμμετάσχει στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θυλάκου.

Ένδειξη των πιέσεων που ασκήθηκαν για να κλειστεί η συμφωνία ήταν πως απεσταλμένοι του κ. Τραμπ, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι και ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν μετέβησαν στο Σαρμ ελ Σέιχ.

Οι συνομιλίες με βάση το σχέδιο Τραμπ άρχισαν τη Δευτέρα, παραμονή της επετείου των δυο ετών από το ξέσπασμα του πολέμου. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέχισαν, σύμφωνα με την πολιτική προστασία, τους φονικούς βομβαρδισμούς τους σε όλο τον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή κι όπου ο πληθυσμός πεινάει.

Εγγυήσεις

Το σχέδιο του Τραμπ, όπως ανακοινώθηκε την 29η Σεπτεμβρίου, προέβλεπε κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση εντός 72 ωρών των ομήρων, την απόσυρση κατά στάδια του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας και τον αφοπλισμό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στη Χαμάς, παρουσιάστηκαν «χάρτες για την απόσυρση» των στρατευμάτων του Ισραήλ από τον θύλακο.

Την προηγουμένη, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, τόνιζε πως το κίνημα θέλει «εγγυήσεις» από τον κ. Τραμπ και τους μεσολαβητές πως ο πόλεμος «θα τελειώσει μια για πάντα». «Δεν εμπιστευόμαστε» το Ισραήλ, εξήγησε.

Η Χαμάς δήλωνε έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους για να εξασφαλιστεί «το τέλος του πολέμου» και η «πλήρης ισραηλινή απόσυρση» από τον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο. Όμως δεν έκανε καμιά αναφορά στον αφοπλισμό της, στοιχείο κλειδί της αμερικανικής πρότασης.

Ο κ. Νετανιάχου επαναλάμβανε από την άλλη τις προηγούμενες μέρες πως ο στρατός του θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, που κατά ισραηλινές πηγές ελέγχει σήμερα κατά περίπου 75%, κι ότι θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χαμάς.

«Να καταστραφεί η Χαμάς»

Ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ πήγε προτού γίνει η ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο στην πλατεία των τζαμιών στην Ιερουσαλήμ, προκαλώντας την οργή της Χαμάς και αραβικών χωρών.

«Προσεύχομαι μόνο ο πρωθυπουργός μας να επιτρέψει την απόλυτη νίκη στη Γάζα, προκειμένου να καταστραφεί η Χαμάς, με τη βοήθεια του Θεού, και να φέρουμε πίσω τους ομήρους», είπε ο κ. Μπεν Γκβιρ, που αντιμετωπίζει με εχθρότητα οποιαδήποτε συμφωνία.

Δυο προηγούμενες εκεχειρίες, τον Νοέμβριο του 2023 και στις αρχές του 2025, επέτρεψαν να επαναπατριστούν ισραηλινοί όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές — προτού καταρρεύσουν.

Η έφοδος της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, απομένουν 47 που κρατούνται ακόμη όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους όμως οι 25 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό. Στον θύλακο βρίσκεται επίσης το πτώμα ισραηλινού στρατιωτικού που είχε χάσει τη ζωή του σε προηγούμενο πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 67.183 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρεί αξιόπιστους ο ΟΗΕ.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε τομείς της Λωρίδας της Γάζας και ανεξάρτητοι ερευνητές του λένε πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο. Η κυβέρνηση του Ισραήλ απορρίπτει και τις δυο κατηγορίες.

