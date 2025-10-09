Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν σε νέα ρωσική επίθεση με drones στην περιφέρεια Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ δήλωσε ότι «η Ρωσία επιτίθεται σε κοινότητες της περιφέρειας με δεκάδες πλήγματα drones και με κατευθυνόμενες βόμβες που ρίχνονται από τον αέρα». Όπως ανέφερε, μεταξύ των θυμάτων είναι ένας 46χρονος στη Μικολάιφσκα, ένας 65χρονος στη Βελικοπισαρίφσκα και ένας 66χρονος στην Μπιλοπίλσκα.

🚨Russia launched strikes on #Sumy region, Bilopillia, Vorozhba & Putivl.

"Private homes & buildings were damaged & fires broke out. Due to the threat of further attacks, rescue workers temporarily suspended firefighting operations", the State Emergency Service of #Ukraine said. pic.twitter.com/mFt3nyqYmd October 8, 2025

Η Ρωσία εξαπέλυσε τη νέα επίθεση στην περιφέρεια Σούμι αφού, τον περασμένο Απρίλιο, απώθησε τα τελευταία τμήματα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που παρέμεναν στη γειτονική ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, μέρος της οποίας είχε καταληφθεί από την Ουκρανία το καλοκαίρι του 2024.

Επίθεση drones και στη Ρωσία

Την ίδια ώρα, στην άλλη πλευρά των συνόρων, επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσε πυρκαγιές σε πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια Βολγκογκράντ, σύμφωνα με τον τοπικό περιφερειάρχη Αντρέι Μπατσάροφ.

Από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιχειρήσεις στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Παρά τις επιμέρους προελάσεις, δεν έχει σημειωθεί στρατηγικά καθοριστική πρόοδος, ενώ το Κρεμλίνο ελέγχει σήμερα περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας.

Τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύρραξης, στις οποίες πρωταγωνιστεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ