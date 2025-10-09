Οι βελγικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη τριών νέων ανδρών στην Αμβέρσα, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση «τζιχαντιστικής έμπνευσης» με στόχο πολιτικούς, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, πιθανός στόχος ήταν ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο έρευνας για «απόπειρα τρομοκρατικής δολοφονίας και συμμετοχή στη δράση τρομοκρατικής οργάνωσης», δήλωσε η επικεφαλής της ομοσπονδιακής εισαγγελίας, Αν Φράνσεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.

«Ορισμένα στοιχεία δείχνουν ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση τζιχαντιστικής έμπνευσης εναντίον πολιτικών. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι σκόπευαν να κατασκευάσουν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο οποίο θα προσάρμοζαν εκρηκτικό φορτίο», ανέφερε η Φράνσεν.

Η εισαγγελία δεν αποκάλυψε τα ονόματα των πολιτικών που είχαν στοχοποιηθεί, ωστόσο φλαμανδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο στόχος ήταν ο Μπαρτ Ντε Βέβερ. Η αστυνομία φέρεται να ερεύνησε σπίτι που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την κατοικία του πρωθυπουργού στην Αμβέρσα.

Κατά τις έρευνες στο σπίτι ενός εκ των υπόπτων, εντοπίστηκε ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός σε μη λειτουργική μορφή και ένα σακίδιο με μεταλλικές μπίλιες. Στο σπίτι του δεύτερου υπόπτου βρέθηκε εκτυπωτής 3D, τον οποίο, σύμφωνα με την εισαγγελία, οι δράστες ενδέχεται να χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή εξαρτημάτων που θα χρησίμευαν στην επίθεση.

Οι ύποπτοι είναι γεννημένοι το 2001, 2002 και 2007. Οι δύο κρατούνται και θα παρουσιαστούν ενώπιον ανακριτή, ενώ ο τρίτος αφέθηκε ελεύθερος.

