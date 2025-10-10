Με «χρυσή» λάμψη ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα στον Λευκό Οίκο, όπως αποκάλυψε η Μελάνια Τραμπ.

Σε βίντεο διάρκειας πέντε δευτερολέπτων, που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ στην πλατφόρμα Χ, η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να τοποθετεί ένα καλλιτεχνικά διακοσμημένο χρυσό στολίδι, διακοσμημένο με λευκά άνθη, πάνω σε στρώμα από χρυσά φύλλα.

Όπως σχολιάζει η New York Post, η βέρα της Μελάνια Τραμπ — μια συμπαγής σειρά από διαμάντια που φαινόταν να είναι σμαραγδένια — και το άψογο ανοιχτό ροζ μανικιούρ της ήταν ορατά καθώς τακτοποιούσε απαλά το μικρό σύμπλεγμα διακοσμητικών.

«Χριστουγεννιάτικη συνάντηση στο @WhiteHouse», έγραψε η Μελάνια Τραμπ δίπλα σε ένα λαμπερό emoji με χρυσό αστέρι προαναγγέλλοντας τον φετινό θεματικό διάκοσμο στον Λευκό Οίκο.

«Ανυπομονώ να δω πώς θα διακοσμήσετε για τα Χριστούγεννα φέτος. Ξέρω ότι θα είναι όμορφα», «έχω την αίσθηση ότι θα είναι χρυσά Χριστούγεννα», ««είμαι σίγουρος ότι θα είναι εκπληκτικά όμορφο και εκλεπτυσμένο. Όπως εσύ», «η Χρυσή Εποχή!!!» ήταν ορισμένα από τα σχόλια για το βίντεο με της Μελάνια Τραμπ.

