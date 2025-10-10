Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει να συγκαλέσει διεθνή σύνοδο για τη Γάζα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αίγυπτο την ερχόμενη εβδομάδα.

Στη σύνοδο αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι χωρών όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία, η Ιταλία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιορδανία, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Ινδονησία.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διεθνούς στήριξης στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ενώ παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη μεταπολεμική διακυβέρνηση, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Τη διοργάνωση της συνόδου ανέλαβε ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντούλ Φατάχ αλ-Σίσι, ο οποίος έχει ήδη αποστείλει προσκλήσεις σε Ευρωπαίους και Άραβες ηγέτες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν αναμένεται προς το παρόν να παραστεί, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε σχετικά.

Ο Τραμπ θα φτάσει στο Ισραήλ τη Δευτέρα, όπου θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ και θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων, ενώ το απόγευμα θα μεταβεί στην Αίγυπτο για επαφές με τον Σίσι και συμμετοχή σε τελετή υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας με Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία.

Η σύνοδος κορυφής των ηγετών αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη το πρωί στο Σαρμ ελ-Σέιχ, αν και υπάρχει το ενδεχόμενο να μετατεθεί για τη Δευτέρα.

