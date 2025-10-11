Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή στη Λωρίδα της Γάζας, μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, «θα διατηρηθεί».

«Νομίζω ότι θα κρατήσει, ναι. Έχουν όλοι κουραστεί να πολεμούν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, επισημαίνοντας ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει το Σαββατοκύριακο στο Ισραήλ, όπου έχει προσκληθεί να απευθύνει ομιλία στην Κνεσέτ, το κοινοβούλιο της χώρας.

Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι τη Δευτέρα θα μεταβεί στην Αίγυπτο, όπου προγραμματίζεται να συναντηθεί με ηγέτες της περιοχής για να συζητήσουν το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, ενός θύλακα που έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές μετά από δύο χρόνια πολέμου. Η συνάντηση, όπως είπε, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Κάιρο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προεξόφλησε ότι η εκεχειρία στη Γάζα θα αποτελέσει την αφετηρία για μια ευρύτερη ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. «Έχουμε αυτή τη στιγμή μερικά μικρά θερμά σημεία, όμως είναι πολύ μικρά… Θα είναι πολύ εύκολο να τα σβήσουμε. Αυτές οι φωτιές θα σβήσουν πολύ γρήγορα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

iefimerida.gr