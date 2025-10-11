Οι κάτοικοι του νησιού Μιντανάο στις νότιες Φιλιππίνες ξύπνησαν ανάμεσα σε συντρίμμια, μία ημέρα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,4 και 6,7 Ρίχτερ που έπληξαν την περιοχή, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον οκτώ νεκρούς και σημαντικές καταστροφές.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι μετασεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες ξεπέρασαν τις 800, ενώ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να περάσουν τη νύχτα σε πρόχειρα καταλύματα, αυτοκίνητα ή πεζοδρόμια, υπό τον φόβο νέων καταρρεύσεων.

Κατεστραμμένα σπίτια και νοσοκομεία

Στον δήμο Μανάι, κάτοικοι προσπαθούσαν το πρωί να καθαρίσουν τα συντρίμμια των κατεστραμμένων κτιρίων.

«Το σπίτι και το μικρό μας κατάστημα καταστράφηκαν. Δεν έχουμε που να κοιμηθούμε, ούτε ρεύμα, ούτε φαγητό», είπε στο AFP ο Μπεν Λουπογκάν, κάτοικος της περιοχής.

Το κρατικό νοσοκομείο της Μανάι υπέστη σοβαρές ζημιές και κρίθηκε επικίνδυνο από μηχανικούς. Ασθενείς δέχονταν φροντίδα σε εξωτερικούς χώρους, σε φορεία και αυτοσχέδια κρεβάτια, ενώ ιατρικό προσωπικό επιχειρούσε κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Λίγο πιο πέρα, έμποροι προσπαθούσαν να καθαρίσουν τα καταστήματά τους, μαζεύοντας σπασμένα γυαλιά και ξανατοποθετώντας προϊόντα στα ράφια.

Η Βίλμα Λαγκνάγιο, της οποίας το σπίτι κατέρρευσε, προσπαθούσε να περισώσει προσωπικά αντικείμενα:

«Η ανοικοδόμηση θα είναι δύσκολη. Τα χρήματα είναι πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχής μετασεισμική δραστηριότητα

Το Σεισμολογικό και Ηφαιστειολογικό Ινστιτούτο των Φιλιππίνων καταγράφει ασταμάτητες μετασεισμικές δονήσεις και προειδοποιεί ότι η δραστηριότητα μπορεί να συνεχιστεί για εβδομάδες.

Οι Φιλιππίνες, που βρίσκονται πάνω στον δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού, πλήττονται συχνά από ισχυρούς σεισμούς. Τον Σεπτέμβριο, σεισμός 6,9 Ρίχτερ στο νησί Τσεμπού είχε στοιχίσει τη ζωή σε 75 ανθρώπους και καταστρέψει 72.000 οικήματα.

