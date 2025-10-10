Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί της Παρασκευής το νότιο τμήμα των Φιλιππίνων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η προειδοποίηση για τσουνάμι που εκδόθηκε αμέσως μετά τη δόνηση ήρθη λίγες ώρες αργότερα, όπως ανακοίνωσε το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC).

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 9:43 π.μ. τοπική ώρα (03:43 ώρα Κύπρου), περίπου 20 χιλιόμετρα ανοιχτά των ακτών της πόλης Μανάι στο νησί Μιντανάο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ (USGS).

Στην πόλη Μάτι, ένα άτομο σκοτώθηκε όταν κατέρρευσε τοίχος, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ ένας άνδρας υπέστη ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια της σεισμικής δραστηριότητας, όπως δήλωσε στο AFP το γραφείο διαχείρισης καταστροφών της πόλης.

Eyewitnesses reported shaking in #Philippines 4 min ago (local time 09:45:27)⚠

At present, we have no seismic data confirming this crowdsourced detection.❗

More info soon! pic.twitter.com/DUvEYaJrL6 — EMSC (@LastQuake) October 10, 2025

Προειδοποίηση για «καταστροφικό τσουνάμι»

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (PHIVOLCS) εξέδωσε αρχικά προειδοποίηση για πιθανό «καταστροφικό τσουνάμι», με κύματα που θα μπορούσαν να απειλήσουν ανθρώπινες ζωές στις ανατολικές ακτές του αρχιπελάγους. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους των παραθαλάσσιων περιοχών να εκκενώσουν προληπτικά τα σπίτια τους.

Άρση της προειδοποίησης

Το PTWC ανακοίνωσε αργότερα ότι η προειδοποίηση για τσουνάμι ήρθη για τις Φιλιππίνες, το Παλάου και την Ινδονησία, σημειώνοντας πως δεν υπήρχαν πλέον ενδείξεις για επικίνδυνα κύματα.

Η σεισμική δραστηριότητα είναι συχνή στις Φιλιππίνες, οι οποίες βρίσκονται στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου συγκρούονται τεκτονικές πλάκες προκαλώντας ισχυρούς σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις.

protothema.gr