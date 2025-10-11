Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η Γερμανία μετά την άγρια επίθεση εναντίον της δημάρχου του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, από τη 17χρονη θετή της κόρη, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, τη βασάνισε για ώρες στο υπόγειο του σπιτιού τους πριν την κάψει και τη μαχαιρώσει.

Η 57χρονη πολιτικός του SPD επιβίωσε από την επίθεση, φέροντας 13 μαχαιριές, κατάγματα στο κρανίο και εγκαύματα στα μαλλιά και τα ρούχα της, αφού η ανήλικη φέρεται να χρησιμοποίησε αποσμητικό και αναπτήρα για να της βάλει φωτιά.

Αγνόησαν την προειδοποίηση της δημάρχου

Όπως αποκαλύπτει η Bild, μία ημέρα πριν την επίθεση, η Στάλτσερ είχε τηλεφωνήσει στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής Βέτερ/Ρουρ, δηλώνοντας ότι ένιωθε πως απειλείται από τη θετή κόρη της και ζητούσε προστασία. Ωστόσο, η έκκλησή της αγνοήθηκε, με αποτέλεσμα η τραγωδία να εκτυλιχθεί 24 ώρες αργότερα.

Κίνητρο η εκδίκηση

Οι γερμανικές αρχές διερευνούν το κίνητρο της εκδίκησης, καθώς η 17χρονη φέρεται να ένιωθε μειονεκτικά και παραμελημένη σε σχέση με τον 15χρονο επίσης υιοθετημένο αδελφό της. Η δήμαρχος είχε ήδη ενημερώσει τις κοινωνικές υπηρεσίες με επιστολή, περιγράφοντας την αυξανόμενη ένταση στη σχέση τους.

Η εισαγγελία δεν μιλά για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Παρά τη βαρβαρότητα της επίθεσης, η εισαγγελία δεν αντιμετωπίζει την υπόθεση ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά ως βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, καθώς η 17χρονη ήταν εκείνη που ειδοποίησε τις αρχές μετά την πράξη, γεγονός που θεωρήθηκε ένδειξη «παραίτησης από το έγκλημα». Για τον λόγο αυτό, δεν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος της.

Το χρονικό της φρίκης

Η δήμαρχος κατέθεσε ότι η θετή της κόρη τη χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι με βαρύ αντικείμενο, τη μαχαίρωσε με δύο διαφορετικά μαχαίρια και προσπάθησε να τη κάψει ζωντανή. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα από τα μαχαίρια στο σακίδιο του 15χρονου γιου της και ρούχα με αίμα, τα οποία εκτιμάται ότι ανήκουν στη δράστη.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία, με πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς να ζητούν διερεύνηση των παραλείψεων των αρχών, καθώς η προειδοποίηση της δημάρχου αγνοήθηκε λίγες μόλις ώρες πριν το αποτρόπαιο περιστατικό.

Protothema.gr