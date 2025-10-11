Σοκ στη Γερμανία προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση της δημάρχου του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, η οποία βρέθηκε μαχαιρωμένη και βαριά τραυματισμένη στο σπίτι της. Όπως αποδείχθηκε, η δράστης δεν ήταν εξωτερικός εισβολέας, αλλά η 17χρονη θετή κόρη της, που φέρεται να την βασάνισε για ώρες, κρατώντας τη δεμένη στο υπόγειο.

Αρχικά, η υπόθεση είχε παρουσιαστεί ως επίθεση από αγνώστους, καθώς η ανήλικη είχε καλέσει τις αρχές υποστηρίζοντας ότι βρήκε τη μητέρα της αιμόφυρτη στο σαλόνι. Όμως, η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε πως η ίδια ήταν η δράστης.

Η 57χρονη πολιτικός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) έφερε 13 μαχαιριές στο άνω μέρος του σώματος, καθώς και πολλαπλά αιματώματα και κατάγματα στο κρανίο, αλλά επέζησε. Μιλώντας στους αστυνομικούς, αποκάλυψε ότι η θετή της κόρη τη μαχαίρωσε με δύο διαφορετικά μαχαίρια, τη χτύπησε στο κεφάλι με βαρύ αντικείμενο και έκαψε τα μαλλιά και τα ρούχα της χρησιμοποιώντας αποσμητικό και αναπτήρα.

Σύμφωνα με τη Bild, η επίθεση διήρκεσε αρκετές ώρες και έλαβε χώρα στο υπόγειο του σπιτιού. Οι αστυνομικοί βρήκαν ένα από τα μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν στο σακίδιο του 15χρονου θετού γιου της Στάλτσερ, καθώς και ρούχα με αίμα, τα οποία θεωρείται ότι ανήκουν στη 17χρονη δράστη.

Η δήμαρχος βρέθηκε τελικά σε πολυθρόνα στο σαλόνι, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί πώς κατάφερε να ξεφύγει από το υπόγειο. Οι αρχές εντόπισαν ίχνη καθαρισμού αίματος γύρω από το σημείο όπου βρέθηκε, γεγονός που υποδηλώνει προσπάθεια εξάλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Το κίνητρο παραμένει ασαφές, ωστόσο, σύμφωνα με γερμανικά μέσα, υπήρξαν ενδοοικογενειακές συγκρούσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με αναφορές σε επεισόδια βίας και χρήση μαχαιριών.

Η αστυνομία συνέλαβε και τα δύο θετά παιδιά, αλλά τελικά τα απελευθέρωσε, καθώς η εισαγγελία υποβάθμισε το αδίκημα από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βαριά σωματική βλάβη.

