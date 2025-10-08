Το φως της δημοσιότητας βλέπουν νέα στοιχεία και εξελίξεις για την επίθεση εναντίον της νεοεκλεγείσας δημάρχου της Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, 57 ετών, η οποία δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild, οι Aρχές εντόπισαν δύο μαχαίρια –ένα κουζινομάχαιρο και ένα ακόμη– μέσα στο δωμάτιο του 15χρονου θετού γιου της. Ένα από αυτά βρέθηκε μέσα στο σακίδιό του, φέροντας ίχνη αίματος, ενώ μαζί του υπήρχαν και ρούχα λερωμένα με αίμα, τα οποία φέρονται να ανήκουν στην 17χρονη θετή κόρη της.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι πριν από την κλήση έκτακτης ανάγκης είχαν επιχειρηθεί προσπάθειες καθαρισμού του χώρου, ωστόσο, τα σημάδια αίματος εντοπίστηκαν εκ νέου με επιστημονικές μεθόδους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η Στάλτσερ ενδέχεται να βρισκόταν βαριά τραυματισμένη σε μια πολυθρόνα, ενώ παράλληλα επιχειρούνταν να σβηστούν τα ίχνη της επίθεσης.

Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Στάλτσερ δέχθηκε συνολικά 13 μαχαιριές, κυρίως στο άνω μέρος του σώματος, και υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι από χτύπημα με αμβλύ αντικείμενο. Οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της, χωρίς ωστόσο να αποκλείσουν πλήρως τον κίνδυνο για τη ζωή της, καθώς είχαν τραυματιστεί ζωτικά όργανα, μεταξύ αυτών και ο πνεύμονας.

Η επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης, Ούρσουλα Σένμπεργκ, δήλωσε ότι η Στάλτσερ δεν βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο και αναρρώνει σταδιακά.

Η δήμαρχος κατονόμασε την κόρη της

Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε μέσα στο σπίτι της οικογένειας, όπου εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν τα δύο θετά παιδιά. Και τα δύο οδηγήθηκαν στην αστυνομία για ανάκριση. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών, Γενς Ράουτενμπεργκ, η ίδια η Στάλτσερ, από το νοσοκομείο, κατονόμασε τη 17χρονη κόρη της ως υπεύθυνη για την επίθεση. Τόπος του εγκλήματος φέρεται να ήταν το υπόγειο του σπιτιού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η σχέση μητέρας και κόρης ήταν τεταμένη και στο παρελθόν. Το περασμένο καλοκαίρι, είχε σημειωθεί σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους. Εντάσεις φαίνεται πως υπήρχαν και με τον 15χρονο γιο.

Την Τετάρτη, μία ημέρα μετά την επίθεση, οι αστυνομικές αρχές συνέχισαν τις έρευνες στο σπίτι της δημάρχου στην περιοχή Χέρντεκε-Χέρρεντις. Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά ως επικίνδυνη σωματική βλάβη, επομένως δεν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Τα δύο ανήλικα παιδιά αναμένεται να αφεθούν ελεύθερα και να τεθούν υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Ανηλίκων.

protothema.gr