Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι η διαδικασία απελευθέρωσης των 48 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα θα ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με όσα προβλέπει η πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), ανώτατο στέλεχος της οργάνωσης, ο Οσάμα Χαμντάν, ανέφερε ότι «βάσει της συμφωνίας που υπογράφηκε, η ανταλλαγή κρατουμένων αναμένεται να αρχίσει το πρωί της Δευτέρας, όπως έχει συμφωνηθεί, και δεν υπάρχει καμία νέα εξέλιξη στο θέμα αυτό».

Σύμφωνα με τη συμφωνία, μετά την απελευθέρωση των ομήρων, το Ισραήλ αναμένεται να προχωρήσει στην αποφυλάκιση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων, στο πλαίσιο της ίδιας φάσης της συμφωνίας. Η διαδικασία, όπως έχει διευκρινιστεί, θα διεξαχθεί μακριά από τις κάμερες, για λόγους ασφαλείας και διακριτικότητας.

Εκτιμάται ότι από τους 48 ομήρους, μόλις 20 βρίσκονται εν ζωή, γεγονός που ρίχνει βαριά σκιά πάνω στη συμφωνία και εντείνει τις ανησυχίες για την τύχη των υπολοίπων.