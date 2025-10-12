Δεκάδες μαχητές σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινών συγκρούσεων στα σύνορα Πακιστάν – Αφγανιστάν, στο πιο αιματηρό επεισόδιο μεταξύ των δύο χωρών από τότε που οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία στην Καμπούλ το 2021.

Ο πακιστανικός στρατός ανακοίνωσε ότι 23 στρατιώτες του σκοτώθηκαν, ενώ οι Ταλιμπάν έκαναν λόγο για εννέα νεκρούς στις τάξεις τους. Κάθε πλευρά ισχυρίζεται ότι προκάλεσε πολύ περισσότερες απώλειες στην άλλη, χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις. Το Πακιστάν υποστήριξε ότι εξόντωσε περισσότερους από 200 Αφγανούς μαχητές, ενώ η Καμπούλ ανέφερε ότι σκότωσε 58 Πακιστανούς στρατιώτες. Το πρακτορείο Reuters δεν κατόρθωσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους αριθμούς.

Αεροπορικές επιδρομές και αντεπιθέσεις

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά τις αεροπορικές επιδρομές που φέρεται να πραγματοποίησε το Πακιστάν την Πέμπτη στην Καμπούλ και σε αγορά στο ανατολικό Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν απάντησαν με αντεπιθέσεις, ενώ το Πακιστάν δεν έχει αναγνωρίσει επίσημα τις επιδρομές.

Το βράδυ του Σαββάτου, αφγανικά στρατεύματα άνοιξαν πυρ εναντίον πακιστανικών φυλακίων. Ο πακιστανικός στρατός ανέφερε ότι ανταπέδωσε με πυρά πυροβολικού και βαρέων όπλων. Και οι δύο πλευρές ισχυρίστηκαν ότι κατέστρεψαν φυλάκια της άλλης, ενώ το Ισλαμαμπάντ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που, όπως υποστηρίζει, δείχνει αφγανικά φυλάκια να πλήττονται.

Σύμφωνα με Πακιστανούς αξιωματούχους ασφαλείας, οι ανταλλαγές πυρών είχαν περιοριστεί το πρωί της Κυριακής, αν και στην περιοχή Κουρράμ συνεχιζόταν κατά διαστήματα ανταλλαγή πυρών. Το αφγανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα τοπική ώρα.

Παρέμβαση από το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία

Η αφγανική κυβέρνηση δήλωσε ότι ανέστειλε τις επιθέσεις κατόπιν αιτήματος του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας, που εξέφρασαν ανησυχία για την κλιμάκωση.

«Δεν υπάρχει καμία απειλή σε κανένα σημείο του αφγανικού εδάφους», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιουλάχ Μουτζάχιντ. «Το Ισλαμικό Εμιράτο και ο λαός του Αφγανιστάν θα υπερασπιστούν τη γη τους και θα παραμείνουν σταθεροί και αφοσιωμένοι σε αυτή την υπεράσπιση».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι σε ορισμένες περιοχές οι μάχες συνεχίζονταν.

Κλειστά τα συνοριακά περάσματα

Το Πακιστάν ανακοίνωσε το κλείσιμο των συνοριακών περασμάτων κατά μήκος των 2.600 χιλιομέτρων των συνόρων με το Αφγανιστάν, γνωστών ως «γραμμή Ντουράντ», που χαράχτηκε από τους Βρετανούς το 1893.

Τα δύο κύρια περάσματα, στο Τόρχαμ και το Τσάμαν, καθώς και τρία μικρότερα – στο Χαρλάτσι, το Ανγκούρ Άντα και το Γκουλάμ Χαν – παρέμειναν κλειστά την Κυριακή, σύμφωνα με τοπικές αρχές.

Οι πακιστανικές επιδρομές συνέπεσαν με την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των Ταλιμπάν, Αμίρ Χαν Μουτάκι, στην Ινδία, που οδήγησε στην ανακοίνωση της Παρασκευής ότι το Νέο Δελχί θα αναβαθμίσει τις σχέσεις του με το καθεστώς των Ταλιμπάν. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ανησυχία στο Ισλαμαμπάντ, καθώς η Ινδία παραμένει ο μακροχρόνιος αντίπαλος του Πακιστάν.

