Στη Σλοβακία, δύο τρένα συγκρούστηκαν στην περιοχή Ροζνάβα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άτομα, σύμφωνα με πληροφορίες του UNN.

Η σύγκρουση σημειώθηκε κοντά σε χωριό της περιοχής, όταν δύο εξπρές τρένα που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις βρέθηκαν στην ίδια γραμμή. Στο σημείο έσπευσαν πέντε ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο διάσωσης.

Na slovenském jižním tahu se dneska dopoledne srazily dva rychlíky. Asi dost zraněných, první zprávy mluví o vrtulníku a pěti sanitkách. Zřejmě "Gemerany" R913 a R914, výhybna Tunel? Každopádně východně od Rožňavy. pic.twitter.com/Ety4R2wrRh October 13, 2025

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς. Το τηλεοπτικό δίκτυο TA3 μετέδωσε ότι τα νοσοκομεία της περιοχής έχουν θέσει σε ετοιμότητα τις μονάδες αντιμετώπισης τραυμάτων.

Το επιχειρησιακό κέντρο της Υπηρεσίας Επειγόντων Περιστατικών της Σλοβακικής Δημοκρατίας επιβεβαίωσε το περιστατικό μέσω ανάρτησης στο Facebook.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι επιβάτες απομακρύνονται σταδιακά από τα τρένα, ενώ η σοβαρότητα των τραυματισμών παραμένει άγνωστη. Οι αρχές έχουν αναλάβει τον συντονισμό των διασωστικών επιχειρήσεων και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή.

Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση.

