Μετά από 738 ημέρες αιχμαλωσίας στη Γάζα, οι τελευταίοι 20 Ισραηλινοί όμηροι της Χαμάς απελευθερώθηκαν, επιστρέφοντας βαθιά αλλαγμένοι στην αγκαλιά των οικογενειών τους. Οι εικόνες των επανενώσεων, γεμάτες δάκρυα, αγκαλιές και ανακούφιση, σηματοδότησαν το τέλος μιας εφιαλτικής περιόδου που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, με την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ — μια επίθεση που άφησε πίσω της πάνω από 1.200 νεκρούς και 251 απαχθέντες.

Η απελευθέρωση των ομήρων έγινε στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που διαμεσολάβησε ο Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα — μιας σύγκρουσης που έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους και μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση.

Σε βαριά φορτισμένο κλίμα, οι οικογένειες που αγωνίζονταν αδιάκοπα για την επιστροφή των αγαπημένων τους υποδέχθηκαν τους επιζώντες. «Μετά από τόσα χρόνια αδιάκοπου πολέμου και ατελείωτου κινδύνου, σήμερα ο ουρανός είναι γαλήνιος, τα όπλα σίγησαν και οι σειρήνες σταμάτησαν», δήλωσε ο Τραμπ σε ιστορική ομιλία του στην Κνεσέτ.

Πίσω, ωστόσο, από τη συγκίνηση, οι πληγές της αιχμαλωσίας είναι εμφανείς. Πολλοί από τους πρώην ομήρους παρουσιάστηκαν καταπονημένοι, αποστεωμένοι, με εμφανή απώλεια κιλών και εξαντλημένο βλέμμα. Οι φωτογραφίες τους σήμερα, σε σύγκριση με εκείνες πριν την απαγωγή, αποτυπώνουν τη φθορά που προκάλεσαν τα δύο χρόνια εγκλεισμού στα υπόγεια τούνελ της Χαμάς.

Οι ιστορίες των ομήρων

Ο Αλόν Όελ, 24 ετών, που είχε απαχθεί από το μουσικό φεστιβάλ Nova, βρέθηκε τυφλός από το ένα μάτι. Πριν την αιχμαλωσία του ήταν γεμάτος ζωή· τώρα, εμφανίζεται αδυνατισμένος και ξυρισμένος, με πρόσωπο που φανερώνει σκληρές δοκιμασίες.

Ο Σέρτζεβ Κάλφον, 27 ετών, επίσης από το φεστιβάλ, κρατήθηκε για μήνες σε τούνελ κάτω από «φρικτές συνθήκες». Η σημερινή του εικόνα, αποστεωμένη και σιωπηλή, δείχνει το βάρος της επιβίωσης.

Grab your tissues. Segev Kalfon’s family didn’t know he had survived the October 7 attack until February, when they heard from a released hostage that he was alive.



Today, after 738 days in captivity, Segev is finally, finally reunited with his family. 💛 pic.twitter.com/809Ld7N2WW October 13, 2025

Ο Αριέλ Κούνιο, που απήχθη από το κιμπούτς Νιρ Οζ, είχε στείλει το τελευταίο μήνυμα «Ζούμε έναν εφιάλτη». Στις φωτογραφίες από την απελευθέρωση φαίνεται εξαντλημένος, με βαθουλωμένα μάτια.

Captivity survivor Arbel Yehoud, partner of Ariel Cunio:



My Ariel is home, and I am overwhelmed with emotion and joy. For over two years, the hope of holding Ariel again is what sustained and drove me every single day. From the moment of my release, I devoted everything I had to… pic.twitter.com/8QU0NUQ1cM October 13, 2025

Ο Εβγιάταρ Ντέιβιντ, 24 ετών, που είχε περιγραφεί από τον αδελφό του ως «σκελετός ανθρώπου», επέστρεψε ζωντανός αλλά εξαιρετικά καταβεβλημένος.

Ο Ματάν Ζανγκαούκε, 25 ετών, απήχθη με την σύντροφό του· μιλώντας παλαιότερα σε βίντεο της Χαμάς είχε αναφέρει έλλειψη τροφής και φαρμάκων.

Άλλοι, όπως οι Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, Μαξίμ Χέρκιν και οι δίδυμοι Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, επέστρεψαν συγκινημένοι, αγκαλιάζοντας συγγενείς και στρατιώτες.

Η συμφωνία και οι όροι

Η συμφωνία προβλέπει ότι, πέρα από τους 20 επιζώντες, η Χαμάς θα παραδώσει 28 σορούς νεκρών ομήρων. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, μέχρι στιγμής έχει επιστρέψει μόνο τέσσερις. Εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Έφι Ντεφρίν, τόνισε: «Μας ενημέρωσαν ότι σήμερα θα παραδοθούν περίπου τέσσερις ακόμη νεκροί όμηροι. Συνεχίζονται εντατικές προσπάθειες για την επιστροφή όλων των σωρών».

Οι ισραηλινές αρχές κάνουν λόγο για παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς, καθώς η οργάνωση ισχυρίζεται ότι «δεν γνωρίζει πού βρίσκονται όλα τα λείψανα», καθώς αρκετά φέρεται να έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια της Γάζας.

Η διεθνής διάσταση

Μια πολυεθνική ομάδα με τη συμμετοχή Ισραήλ, ΗΠΑ, Τουρκίας, Κατάρ και Αιγύπτου έχει αναλάβει τον εντοπισμό των σορών που δεν έχουν ακόμη βρεθεί.

Ο Τραμπ, που έφτασε το πρωί στο Ισραήλ, δήλωσε: «Μετά από δύο βασανιστικά χρόνια στο σκοτάδι, είκοσι γενναίοι όμηροι επιστρέφουν στο φως και στις οικογένειές τους».

Ανακοίνωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις προσπάθειες ανοικοδόμησης στη Γάζα και επανέλαβε ότι «ο πόλεμος τελείωσε».

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ιτσχάκ Χέρτσογκ, ανακοίνωσε ότι θα απονείμει στον Τραμπ το Ανώτατο Προεδρικό Μετάλλιο Τιμής, την υψηλότερη πολιτική διάκριση της χώρας. Ο ίδιος υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ γράφοντας: «Είναι μια όμορφη ημέρα. Μια νέα αρχή».

Στο Τελ Αβίβ, πλήθη πολιτών πανηγύρισαν βλέποντας σε ζωντανή μετάδοση τα ελικόπτερα που μετέφεραν τους απελευθερωμένους. Όπως είπε μια φοιτήτρια, «είναι αδύνατο να συγκρατήσεις τα δάκρυα· δύο χρόνια περιμέναμε αυτή τη στιγμή».

Η ημέρα της απελευθέρωσης θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των Ισραηλινών ως η απαρχή ενός δύσκολου, αλλά ελπιδοφόρου, ταξιδιού προς την επούλωση.

protothema.gr