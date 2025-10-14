Ανατριχίλα προκαλεί στη Βραζιλία η υπόθεση μιας 36χρονης γυναίκας που φέρεται να δολοφόνησε τέσσερις ανθρώπους σε διάστημα μόλις πέντε μηνών, δηλητηριάζοντάς τους «γιατί της άρεσε να σκοτώνει», όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η Άνα Πάουλα Βελόζο Φερνάντεζ είχε κάνει ακόμη και «πρόβα» πριν περάσει στα εγκλήματα της, δηλητηριάζοντας 10 σκύλους για να δοκιμάσει την αποτελεσματικότητα της ουσίας που στη συνέχεια χρησιμοποίησε στα θύματά της.

Η Άνα Πάουλα Βελόζο Φερνάντεζ είχε, μάλιστα, προετοιμαστεί για τις πράξεις της κάνοντας «πρόβα» φρίκης σκοτώνοντας 10 σκύλους

Το πρώτο θύμα ήταν ο Μαρσέλο Φονσέκο, τον οποίο δηλητηρίασε τον Ιανουάριο, αφού είχε μετακομίσει στο σπίτι του παριστάνοντας την ενοικιάστρια. Μέσα σε τέσσερις ημέρες, ο άνδρας πέθανε και η δράστης άφησε το πτώμα του να σαπίσει.

Τον Απρίλιο, το δεύτερο θύμα, ο Μαρία Απαρεσίντα Ροντρίγκεζ, βρέθηκε νεκρός μετά από ραντεβού γνωριμίας στο σπίτι της 36χρονης. Η Φερνάντεζ φέρεται να προσπάθησε να ενοχοποιήσει τον πρώην σύντροφό της, στρατιωτικό, πλαστογραφώντας σημειώσεις και φτιάχνοντας δήθεν δηλητηριασμένο κέικ.

➡️ Ana Paula Veloso Fernandes foi presa em setembro, suspeita de envenenar quatro pessoas entre janeiro e abril de 2025. Segundo a Polícia Civil, ela contava com a parceria de Michele Paiva da Silva, que foi presa em outubro. As duas trocavam mensagens sobre como cometer os… pic.twitter.com/zhSdnG2MEs — Metrópoles (@Metropoles) October 13, 2025

Ανάμεσα στα υπόλοιπα θύματά της ήταν και ο 65χρονος Νιλ Κορέια Ντα Σίλβα, πατέρας συμφοιτήτριάς της, τον οποίο δηλητηρίασε για να του αποσπάσει 620 ευρώ.

Το τέταρτο θύμα ήταν ο 21χρονος Τυνήσιος Χάιντερ Μχαζρές, με τον οποίο διατηρούσε ερωτική σχέση. Μετά τον χωρισμό τους τον Μάιο, η Φερνάντεζ φέρεται να τον δηλητηρίασε με μιλκσέικ, προσποιούμενη μάλιστα ότι ήταν έγκυος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 36χρονη ήταν το τελευταίο πρόσωπο που συναντούσαν τα θύματα και η πρώτη που καλούσε τις αρχές, ενώ χρησιμοποιούσε διαφορετικές στρατηγικές για να πλησιάζει τους στόχους της. Ο αρχηγός της αστυνομίας τη χαρακτήρισε «εξαιρετικά χειριστική», με ψυχρότητα, έλλειψη τύψεων και σαδιστική ευχαρίστηση για τις πράξεις της.

Κατά την έρευνα στο σπίτι της, βρέθηκε απαγορευμένο φυτοφάρμακο παρόμοιο με ποντικοφάρμακο, ενώ συνελήφθησαν και η δίδυμη αδελφή της και μια 43χρονη φίλη, που κατηγορούνται πως τη βοήθησαν σε κάποιες από τις δολοφονίες.

protothema.gr