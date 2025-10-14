Η Χαμάς αναμένεται να παραδώσει τέσσερις σορούς ομήρων αργότερα σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα από το Ισραήλ και το Κατάρ.

Το καταριανό Al-Arabi και το ισραηλινό Channel 12 ανέφεραν ότι η παράδοση θα πραγματοποιηθεί γύρω στις 22:00 το βράδυ (ώρα Ισραήλ και Κύπρου), ύστερα από έντονες πιέσεις του Ισραήλ προς τη Χαμάς. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό ποιοι είναι οι όμηροι των οποίων οι σοροί θα επιστραφούν.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται ενώ στο Ισραήλ επικρατεί εκνευρισμός για τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Οι ισραηλινές αρχές κατηγορούν τη Χαμάς ότι δεν τήρησε τη δέσμευσή της να επιστρέψει τις σορούς όλων των νεκρών ομήρων, οι οποίοι υπολογίζονται σε περίπου 20.

Τη Δευτέρα, η οργάνωση είχε παραδώσει μόνο τέσσερις σορούς, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην ισραηλινή κυβέρνηση και τα μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου θα παραμείνει κλειστό την Τετάρτη, παρά τις προβλέψεις της εκεχειρίας.

Protothema.gr