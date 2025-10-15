Ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χθες, μεταθανάτια το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας στον Τσάρλι Κερκ, υπερσυντηρητικό ίνφλουενσερ και στενό του σύμμαχο, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια δημόσιας συγκέντρωσης. Η παρασημοφόρηση αποτελεί την ανώτατη πολιτική διάκριση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έκρινε ότι ο νέος, που σκοτώθηκε από σφαίρα σε ηλικία 31 ετών, έγινε «μάρτυρας της αλήθειας και της ελευθερίας», που μπορεί να συγκριθεί κατά την άποψή του με τον Σωκράτη, τον Άγιο Πέτρο, τον Αβραάμ Λίνκολν και τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

President Donald J. Trump posthumously awards Charlie Kirk the Presidential Medal of Freedom.



A true American patriot. 🇺🇸 pic.twitter.com/HYvinbxO4e October 14, 2025

Στάθηκε στον πολύ ενεργό ρόλο του χριστιανού εθνικιστή στην κινητοποίηση της αμερικανικής νεολαίας υπέρ του ενόψει των περυσινών προεδρικών εκλογών.

Ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια τελετής στους κήπους του Λευκού Οίκου, αναφέρθηκε επίσης εναντίον πολιτικού χώρου που βρίσκεται πλέον μόνιμα στο ρητορικό στόχαστρό του, την άκρα αριστερά, που ακολουθεί κατ’ αυτόν «την ιδεολογία του διαβόλου».

President Trump Participates in a Medal of Freedom Ceremony for Charlie Kirk https://t.co/KGAv0O6oTz — The White House (@WhiteHouse) October 14, 2025

«Βλέπουμε λεγεώνες εξτρεμιστών της άκρας αριστεράς να διαπράττουν βίαιες ενέργειες», διαβεβαίωσε ο Τραμπ, που διέταξε να αναπτυχθεί ο στρατός σε διάφορες πόλεις όπου κυβερνούν δημοκρατικοί, αψηφώντας την εναντίωση τοπικών αξιωματούχων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διατείνεται πως η πολιτική βία στις ΗΠΑ δεν οφείλεται παρά στην αριστερά. Ουδέποτε αναφέρεται σε επιθέσεις εναντίον προσωπικοτήτων των δημοκρατικών.

Freedom is not a theory, it's a testimony.



Every single day the Trump Administration will continue to carry out the mission for which Charlie Kirk lived.



For Charlie. ❤️ pic.twitter.com/mefZRxCVH6 October 15, 2025

Η σύζυγος του δολοφονημένου οπαδού του Τραμπ παρέλαβε την τιμητική διάκριση εξ ονόματος του θανόντα και εκφώνησε ομιλία που διέκοψε επανειλημμένα για να συγκρατήσει τα συναισθήματά τους.

«Σε όλους όλοι μας βλέπουν. Αυτή δεν είναι τελετή, είναι φύλλο πορείας», είπε η Έρικα Κερκ, που διαδέχθηκε τον εκλιπόντα σύζυγό της στην ηγεσία της οργάνωσης νεολαίας της ριζοσπαστικής δεξιάς Turning Point USA.

«Η αποστολή του δεν πέθανε μαζί του», είπε επίσης.

Full remarks: @MrsErikaKirk speaks at the White House upon accepting the Presidential Medal of Freedom on behalf of her late husband, @charliekirk11. 🙏❤️ pic.twitter.com/bc1HO63RXg — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 14, 2025

Η χώρα του Τσάρλι Κερκ είπε επίσης πως αν ο σύζυγός της ζούσε «πιθανόν θα έθετε υποψηφιότητα» σε προεδρικές εκλογές στο μέλλον.

Ο φερόμενος ως δολοφόνος του τραμπιστή ίνφλουενσερ, ο Τάιλερ Ρόμπινσον, 22 ετών, αντιμετωπίζει την ποινή του θανάτου. Η προσαγωγή του ενώπιον της δικαιοσύνης αναμένεται να γίνει την 30ή Οκτωβρίου.

Παράλληλα, από την πλευρά του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε χθες πως ακύρωσε τις βίζες τουλάχιστον έξι αλλοδαπών που βρίσκονταν στις ΗΠΑ, διότι κατ’ αυτό «πανηγύρισαν την ειδεχθή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ», αναρτώντας μέσω X αποσπάσματα των ενοχοποιητικών μηνυμάτων που τους αποδίδει.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ακυρώσει σε πολλές περιπτώσεις θεωρήσεις διαβατηρίων εξαιτίας πολιτικών απόψεων των δικαιούχων, πρακτική τουλάχιστον αμφιλεγόμενη την οποία όμως υπερασπίζεται ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο — ιδίως φοιτητών που εκφράστηκαν υπέρ των Παλαιστινίων.

Μετά τον φόνο του Τσάρλι Κερκ, πολλοί Αμερικανοί που επέκριναν το θύμα μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης έμαθαν πως απολύθηκαν από τις δουλειές τους εξαιτίας σχολίων τους για την υπόθεση.

