Τα λατινοαμερικανικά καρτέλ ναρκωτικών έχουν υιοθετήσει προηγμένη τεχνολογία για να υπερκεράσουν τις διωκτικές αρχές και τους αντιπάλους τους, αναφέρει το Telegraph. Μεταξύ των καινοτομιών τους περιλαμβάνονται ημιβυθιζόμενα σκάφη εξοπλισμένα με Starlink, βαρέως θωρακισμένα οχήματα εισβολής και κρυφές αναδιπλούμενες κρύπτες σε φορτηγά. Το πιο πρόσφατο τεχνολογικό τους άλμα είναι η αξιοποίηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών FPV (drones οπτικής πρώτου προσώπου). Εμπνεόμενα από τα πεδία μάχης στην Ουκρανία, όπου τέτοια υψηλής ταχύτητας αεροσκάφη μετατράπηκαν σε όπλα, τα καρτέλ αξιοποιούν την τεχνολογία αυτή για λαθρεμπόριο, στοχευμένες δολοφονίες και άλλες παράνομες δραστηριότητες — όχι για άμυνα αλλά για εγκληματική χρήση.

Στην πραγματικότητα, νέα στοιχεία υποδηλώνουν ότι Μεξικανοί, μέλη καρτέλ, πιθανόν ταξίδεψαν στη Διεθνή Λεγεώνα της Ουκρανίας με ψευδείς σκοπούς, επιδιώκοντας να αποκτήσουν άμεση εμπειρία μάχης με τακτικές FPV. Εάν επιβεβαιωθεί, αυτό θα υποδηλώνει ότι στρατιώτες των καρτέλ εκπαιδεύονται δίπλα σε μερικούς από τους πιο έμπειρους στρατιωτικούς με drones στον κόσμο και στη συνέχεια μεταφέρουν αυτή την τεχνογνωσία πίσω στο Μεξικό και αλλού. Οι πιθανές επιπτώσεις για την περιφερειακή σταθερότητα στην Αμερική – και για την εσωτερική ασφάλεια των ΗΠΑ – είναι σημαντικές.

Γιατί τα μεξικανικά καρτέλ στράφηκαν προς την Ουκρανία

Σύμφωνα με το γαλλικό μέσο Intelligence Online, οι μεξικανικές και ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών διερευνούν αναφορές ότι Μεξικανοί υπήκοοι εντάχθηκαν στη Διεθνή Λεγεώνα της Ουκρανίας όχι για να πολεμήσουν την εισβολή της Ρωσίας, αλλά για να μελετήσουν τις επιχειρήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών FPV. Αυτοί οι «εθελοντές» φέρεται να αναζήτησαν την τοποθέτησή τους σε εξειδικευμένες μονάδες όπου οι τακτικές των FPV εξελίσσονταν ταχύτερα, αποκτώντας γνώσεις και τεχνικές που θα μπορούσαν να επιταχύνουν την καμπύλη μάθησης των καρτέλ κατά λίγα χρόνια.

Το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών του Μεξικού φέρεται να έστειλε ένα υπόμνημα στην στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας, την SBU, προειδοποιώντας ότι ισπανόφωνοι εθελοντές στη Διεθνή Λεγεώνα στόχευαν σκόπιμα την εκπαίδευση στα FPV. Το υπόμνημα εξέφραζε ανησυχία ότι πράκτορες που συνδέονται με καρτέλ ενσωματώνονταν σε ημιπαράνομες μονάδες της Διεθνούς Λεγεώνας κατά μήκος της πρώτης γραμμής, όπως η Ethos, η οποία έχει δοκιμάσει FPV σε μεγάλους αριθμούς. Ορισμένες έρευνες έχουν επεκταθεί ακόμη και στην πιθανή εμπλοκή μη μεξικανών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που συνδέονται με τις Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας, γνωστές ως FARC.

Η Διεθνής Λεγεώνα της Ουκρανίας δημιουργήθηκε ως μια ευγενής προσπάθεια αξιοποίησης της παγκόσμιας αλληλεγγύης ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας. Ωστόσο, η πολιτική ανοιχτής στρατολόγησης δημιούργησε επίσης ευκαιρίες για κακόβουλους παράγοντες να εκμεταλλευτούν τον πόλεμο ως πεδίο δοκιμών. Για τα μεξικανικά καρτέλ, των οποίων τα προγράμματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών ιστορικά υστερούν σε σχέση με την παγκόσμια καινοτομία κατά πέντε έως δέκα χρόνια, αυτό αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία να περάσουν απευθείας στην αιχμή του δόρατος.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη FPV εξελίσσονται ραγδαία

Το ουκρανικό πεδίο μάχης έχει γίνει εργαστήριο για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι Ουκρανοί στράφηκαν γρήγορα σε εμπορικά διαθέσιμα FPV, που σχεδιάστηκαν αρχικά για αγώνες drones μεγάλης ταχύτητας.

Τα πλεονεκτήματα των FPV έγιναν αμέσως σαφή. Είναι φθηνά – συχνά κάτω από τετρακόσια δολάρια ανά μονάδα – εξαιρετικά ευέλικτα και εύκολα συναρμολογούμενα από έτοιμα εξαρτήματα. Μπορούν να μεταφέρουν μικρά εκρηκτικά ωφέλιμα φορτία με ακρίβεια. Και η λειτουργία τους απαιτεί μόνο ένα επίπεδο επιδεξιότητας που μπορεί να βελτιωθεί μέσω ευρέως διαθέσιμων προσομοιωτών πτήσης. Αυτό που ξεκίνησε ως αυτοσχεδιασμός σύντομα εξελίχθηκε σε γραμμές παραγωγής βιομηχανικής κλίμακας, υποστηριζόμενες από μια παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού εξαρτημάτων και δίκτυα εθελοντών.

Τα τελευταία τρία χρόνια, οι ουκρανικές τακτικές FPV έχουν εξελιχθεί θεαματικά. Οι χειριστές έχουν ενσωματώσει οκτοκόπτερα ως ιπτάμενους κόμβους επικοινωνιών. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ενσωματωθεί, επιτρέποντας στα FPV να «κλειδώνουν» στόχους ακόμη και με παρεμβολές στις επικοινωνίες. Πιο πρόσφατα, ουκρανικές μονάδες έχουν αναπτύξει drones με τεχνολογία οπτικών ινών, επιτρέποντας ασφαλείς, ανθεκτικές στις μπλοκαρίσεις επιχειρήσεις βαθιά σε εχθρικό περιβάλλον.

Αυτός ο ταχύς κύκλος καινοτομίας έχει δημιουργήσει αυτό που οι στρατιωτικοί αναλυτές αποκαλούν «συνεξελικτικό χορό» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας – νέες τακτικές FPV που προκαλούν νέα αντίμετρα, τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν σε περαιτέρω προσαρμογή. Για τους τρίτους παρατηρητές, ωστόσο, το βασικό μάθημα είναι σαφές: Αυτές οι τεχνολογίες είναι μεταβιβάσιμες, κλιμακώσιμες και σχετικά εύκολες στην εκμάθηση. Αυτό που χρειάζονται χρόνια για να θεσμοθετηθεί από τους στρατούς μπορεί να γίνει αντιληπτό σε εβδομάδες από αφοσιωμένους χειριστές με πρόσβαση σε κατάλληλη εκπαίδευση.

Πώς τα καρτέλ της Νότιας Αμερικής χρησιμοποιούν τα FPV

Για τα μεξικανικά καρτέλ, τα FPV προσφέρουν έναν ιδανικό συνδυασμό οικονομικής προσιτότητας και φονικότητας. Μπορούν να συναρμολογηθούν διακριτικά, να εκτοξευθούν από αυτοσχέδιες τοποθεσίες και να στοχεύσουν με εξαιρετική ακρίβεια. Στον πόλεμο μεταξύ καρτέλ, τα FPV μπορεί να είναι ικανά να χτυπήσουν στόχους υψηλής αξίας μέσα σε οχυρωμένες εγκαταστάσεις, κάτι που προηγουμένως απαιτούσε δαπανηρές και υψηλού κινδύνου επιδρομές. Τα καρτέλ έχουν ήδη εμπειρία πειραματισμού με drones. Πριν από περίπου πέντε χρόνια, ορισμένα άρχισαν να ρίχνουν χειροβομβίδες και μικρά αυτοσχέδια πυρομαχικά από εμπορικά τετρακόπτερα, πολλά χρόνια αφότου το Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της αλ Σαμ, ή ISIS, πρωτοστάτησε στην τακτική στη Συρία. Αυτά τα συστήματα ήταν πρόχειρα και περιορισμένα. Τα FPV, αντίθετα, προσφέρουν ευελιξία και ικανότητα απόκρουσης που θα μπορούσαν να ανατρέψουν την ισορροπία δυνάμεων σε συνεχιζόμενες συγκρούσεις.

Υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι τα καρτέλ προσαρμόζουν τις τακτικές τους στα FPV. Στη μακροχρόνια κούρσα εξοπλισμών τους, το καρτέλ Sinaloa και το Cártel de Jalisco Nueva Generación φέρεται να δοκιμάζουν FPV στο δυτικό-κεντρικό Μεξικό. Στο διαδίκτυο έχουν εμφανιστεί βίντεο με επιθέσεις FPV που δείχνουν στοχευμένες επιθέσεις. Αντιδρώντας, ορισμένα «ναρκωτανκ» καρτέλ έχουν τροποποιηθεί με προστατευτικά κλουβιά για να αποκρούουν τις επιθέσεις με drones – θυμίζοντας με ανατριχιαστικό τρόπο τις προσαρμογές των ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων στο πεδίο της μάχης.

Ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στις αντιπαλότητες των καρτέλ. Σε περίπτωση που η πολιτική των ΗΠΑ κλιμακωθεί σε επιθέσεις ρουτίνας εναντίον καρτέλ – κάτι που η κυβέρνηση Τραμπ έκανε πρόσφατα – τα FPV θα μπορούσαν γρήγορα να ανακατευθυνθούν προς το προσωπικό και τις υποδομές των ΗΠΑ. Οι συνοριακές περιπολίες, οι προκεχωρημένες επιχειρησιακές βάσεις ή ακόμη και οι κρίσιμοι κόμβοι σε αστικά περιβάλλοντα θα μπορούσαν να γίνουν ευάλωτα σε επιθέσεις σμήνους drones.

Αυτός είναι ένας γενναίος νέος κόσμος όπου ένα drone μιας χρήσης μπορεί να κάνει ματ σε ένα τανκ αξίας 24 εκατομμυρίων δολαρίων. Στην Ουκρανία, τα FPV έχουν κερδίσει χρόνο ενάντια στην προέλαση της Ρωσίας. Στο Μεξικό, η υιοθέτησή τους από τα καρτέλ θα μπορούσε να επιταχύνει τη βία, να αποσταθεροποιήσει περιοχές και να απειλήσει τη συνοριακή ασφάλεια των ΗΠΑ.

