Με καλή διάθεση και αρκετές… αιχμές εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο για την Ειρήνη στη Μέση Ανατολή στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, πειράζοντας αρκετούς από τους ηγέτες που συμμετείχαν.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, διαβάζοντας τη λίστα των χωρών που εκπροσωπούνταν, ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε ορισμένους ηγέτες, αλλά άφησε αιχμές για δύο, δηλώνοντας ότι δεν τους συμπαθεί, προκαλώντας έτσι πολλές συζητήσεις. Σύμφωνα με τη Daily Mail, ήδη γίνεται προσπάθεια να «αποκρυπτογραφηθούν» τα πρόσωπα στα οποία αναφερόταν.

Ο απόμακρος πρωθυπουργός της Νορβηγίας και τα πειράγματα Τραμπ με φόντο το Νόμπελ Ειρήνης

Ένας από τους ηγέτες που δεν έλαβε επαίνους από τον Τραμπ ήταν ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε.

«Έχουμε τη Νορβηγία… Ω, Νορβηγία, αχ, αχ, αχ! Τι συνέβη, Νορβηγία; Τι συνέβη;», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, με την αναφορά του να ενδέχεται να σχετίζεται με το Νόμπελ Ειρήνης, που τελικά απονεμήθηκε στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρίνα Κορίνα Ματσάδο.

Επιπλέον, ο Τραμπ αστειεύτηκε ότι ο Νορβηγός πρωθυπουργός «κρυβόταν» από αυτόν μετά την ανακοίνωση του βραβείου. «Πού είναι η Νορβηγία; Πού είναι αυτός; Δεν νομίζω ότι θέλει να σταθεί όρθιος» είπε ο Τραμπ, δείχνοντας προς το σημείο όπου στεκόταν ο Στέρε, μακριά από το βήμα.

Η γεμάτη ένταση χειραψία μεταξύ Τραμπ και Μακρόν -«Θέλω να μάθω γιατί με πλήγωσες»

Ο άλλος ηγέτης που δέχτηκε ψυχρή υποδοχή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Daily Mail, είναι ο Εμανουέλ Μακρόν, ξεχωρίζοντας τη γεμάτη ένταση χειραψία τους.

Ο Γάλλος πρόεδρος προσέγγισε χαμογελαστός τον Ντόναλντ Τραμπ για να τον χαιρετήσει στη σκηνή που είχε στηθεί για την ιστορική συμφωνία, αλλά γρήγορα… χλώμιασε. Το βίντεο της χειραψίας δείχνει τον Μακρόν να παγώνει, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος του λέει κάτι.

Η Daily Mail ζήτησε από τη Νίκολα Χίκλινγκ, ειδικό στο διάβασμα χειλιών, να μεταφέρει τι μπορεί να είπαν Μακρόν-Τραμπ.

Σύμφωνα λοιπόν με την ειδικό, κατά τη διάρκεια της μακράς και κάπως αμήχανης χειραψίας, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είπε στον Μακρόν: «Χάρηκα που σε είδα, άρα συμφώνησες;». Η απάντηση του Γάλλου προέδρου είναι άγνωστη, καθώς απάντησε με την πλάτη γυρισμένη στις κάμερες.

«Είσαι ειλικρινής;» ρώτησε ο Τραμπ στη συνέχεια, με τον Μακρόν να απαντά: «Φυσικά».

Και συνεχίζει ο Τραμπ: «Εντάξει, τώρα θέλω να μάθω γιατί, με πλήγωσες. Το ξέρω ήδη».

Η Daily Mail υποστηρίζει πως, αν και δεν ήταν σαφές σε τι αναφερόταν ο Τραμπ, είχε προηγηθεί πρόσφατα η δημόσια… έγκριση του χλευασμού Ράμα στον Τραμπ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος μπερδεύει συχνά την Αρμενία με την Αλβανία.

Στη συνέχεια ο Τραμπ λέει «Κάνω ειρήνη», ενώ ο Μακρόν χτυπάει ελαφρά το χέρι του Τραμπ και απαντά: «Α, έλα τώρα». Ο Αμερικανός πρόεδρος του σφίγγει το χέρι πιο σφιχτά.

«Πληγώνω μόνον αυτούς που πληγώνουν άλλους» είπε στη συνέχεια ο Τραμπ στον Μακρόν, δείχνοντάς τον προς τις κάμερες.

«Καταλαβαίνω. Θα πρέπει να το δούμε αυτό» απάντησε ο Μακρόν, με τον Τραμπ να του λέει: «Θα δείτε τι πρόκειται να συμβεί».

Ο Τραμπ, σε αυτή την περίεργη συνομιλία, φέρεται να καταλήγει λέγοντας στον Μακρόν: «Θα ήθελα να σε δω να το κάνεις, κάν’ το. Τα λέμε σε λίγο».

Οι απειλές Τραμπ για τιμωρητικούς δασμούς στην Ισπανία και η ατάκα να την «πετάξουν από το ΝΑΤΟ»

Πάντως, στο περιθώριο της επαφής του με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «πολύ δυσαρεστημένος με την Ισπανία» και εξετάζει το ενδεχόμενο να «τιμωρήσει» τη χώρα με δασμούς, επειδή αρνείται να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 5%.

Σημείωσε επίσης ότι, παρά το γεγονός ότι επωφελείται από την προστασία του ΝΑΤΟ, η Ισπανία συμπεριφέρεται άσχημα προς τη συμμαχία.

🇪🇸🇺🇸 Trump said he is "very unhappy with Spain" and is considering "punishing" the country with tariffs for refusing to raise its defense spending to 5%.



He also noted that, despite benefiting from NATO protection, Spain is acting poorly toward the alliance. pic.twitter.com/ZEJtI4feVj — Visegrád 24 (@visegrad24) October 14, 2025

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κάνει μια περίεργη αναφορά για την Ισπανία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι «ίσως θα έπρεπε να τους πετάξετε έξω από το ΝΑΤΟ».

Βέβαια, δεν έχει προκύψει κάτι παραπάνω που να τοποθετεί τον Πέδρο Σάντσεθ στους ηγέτες που αντιπαθεί ο Τραμπ.

iefimerida.gr