Μία γυναίκα σκοτώθηκε και τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 15/10 στην Κωνσταντινούπολη, όταν ένα αστικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση επιβατών στη συνοικία Τσεκμεκιόι, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών και μαρτυρίες.
İstanbul Çekmeköy'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 15, 2025
▪️ 131T hattında sefer yapan özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araçlara çarptı
▪️ Otobüs şoförünün de aralarında… pic.twitter.com/v4fKcg6EIe
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:25 στη λεωφόρο Μουχσίν Γιαζιτζιόγλου, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του λεωφορείου διαπληκτίστηκε εν κινήσει με έναν μοτοσικλετιστή για το ποιος είχε προτεραιότητα. Κατά την αντιπαράθεση ο οδηγός φέρεται να στρέψει το λεωφορείο προς τη μοτοσικλέτα, αλλά έχασε τον έλεγχο· το όχημα προσέκρουσε αρχικά σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια έπεσε με δύναμη στη στάση, όπου περίμεναν επιβάτες.
Βίντεο που δόθηκε αργότερα στη δημοσιότητα από το εσωτερικό του λεωφορείου καταγράφει τον καβγά και τη στιγμή της απώλειας ελέγχου. Η γυναίκα που παρασύρθηκε διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της. Τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν για περίθαλψη.
Οι τουρκικές αρχές, ανακοίνωσαν ότι συνελήφθησαν τόσο ο οδηγός του λεωφορείου όσο και ο μοτοσικλετιστής, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και το ποινικό πλαίσιο της υπόθεσης.
Η τοπική αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επενεργούν στο σημείο, ενώ οι αρχές καλούν μάρτυρες και όποιους διαθέτουν βίντεο ή πληροφορίες να επικοινωνήσουν για να βοηθήσουν την έρευνα.