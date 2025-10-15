Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν για οργανωμένο κύμα απάτης μέσω SMS, στο οποίο τα θύματα παραπλανούνται να καταχωρίσουν στοιχεία των τραπεζικών τους καρτών σε ψευδείς σελίδες πληρωμών. Τα χρήματα, σύμφωνα με τις αρχές, καταλήγουν σε εγκληματικά δίκτυα με διεθνή δράση.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, τα κινεζικά κυκλώματα που ευθύνονται για τις απάτες έχουν αποκομίσει πάνω από 1 δισ. δολάρια τα τελευταία τρία χρόνια.

Πώς δρουν

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Wall Street Journal, οι απατεώνες στέλνουν μαζικά μηνύματα που προειδοποιούν για καθυστερημένη πληρωμή διοδίων, οφειλές προς ταχυδρομείο ή πρόστιμα για παραβάσεις κυκλοφορίας. Τα SMS παραπέμπουν τα θύματα σε πλαστές ιστοσελίδες όπου ζητείται όνομα, στοιχεία τραπεζικής κάρτας και ένας κωδικός μιας χρήσης. Όσοι πληκτρολογούν αυτές τις πληροφορίες ουσιαστικά τις παραδίδουν στους εγκληματίες.

Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν λογισμικό που κυκλοφορεί σε παράνομα κανάλια της εφαρμογής Telegram, ώστε να δημιουργούν εύκολα ιστοσελίδες υποκλοπής στοιχείων. Μπορούν μάλιστα να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τι πληκτρολογεί κάθε θύμα και να μεταφέρουν τις πληροφορίες αυτές στα δικά τους ψηφιακά πορτοφόλια. Έπειτα, ζητούν έναν κωδικό μιας χρήσης από την τράπεζα, όχι για πληρωμή, αλλά για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της κλεμμένης κάρτας στο κινητό τους τηλέφωνο στην Ασία.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εγκληματικές οργανώσεις που στήνουν αυτές τις απάτες χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά για να αγοράσουν iPhone, δωροκάρτες, ρούχα και καλλυντικά.



Οι «φάρμες SIM»

Οι συμμορίες κατακλύζουν πολίτες με μηνύματα μέσω των λεγόμενων SIM farms, δηλαδή χώρων γεμάτων με συσκευές που περιέχουν εκατοντάδες κάρτες SIM. «Ένα μόνο άτομο σε ένα δωμάτιο με μια τέτοια εγκατάσταση μπορεί να στείλει όσες χιλιάδες SMS θα έστελναν 1.000 κινητά τηλέφωνα μαζί» εξηγεί ο Άνταμ Παρκς, ειδικός πράκτορας στο τμήμα ερευνών του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Οι συνεργοί στρατολογούνται μέσω της κινεζικής εφαρμογής WeChat και οι εγκέφαλοι τους προμηθεύουν ακόμα και με εγχειρίδια οδηγιών και τεχνική υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο.

Τουλάχιστον 38 «φάρμες SIM» λειτουργούν σε αμερικανικό έδαφος, από το Χιούστον και το Λος Αντζελες και από το Φοίνιξ και το Μαϊάμι. Οι Αρχές έχουν εντοπίσει τέτοιες εγκαταστάσεις σε εγκαταλελειμμένα σπίτια, ακόμη και σε συνεργεία αυτοκινήτων.

Αγορές και μεταφορά χρημάτων

Οι απατεώνες βρίσκουν συνεργάτες στις ΗΠΑ μέσω Telegram που πραγματοποιούν αγορές με τις κλεμμένες κάρτες. Καθημερινά, εκατοντάδες άτομα λειτουργούν ως «μεσάζοντες» και πληρώνονται περίπου 12 σεντ για κάθε 100 δολάρια σε δωροκάρτες που αγοράζουν.

Χρησιμοποιώντας απομακρυσμένο λογισμικό πληρωμών, οι εγκληματίες συνδέουν το κινητό στην Κίνα με αυτό στις ΗΠΑ, επιτρέποντας στους συνεργάτες να πληρώνουν στα ταμεία σαν να χρησιμοποιούσαν τη δική τους κάρτα. Τα προϊόντα που αγοράζονται αποστέλλονται στην Κίνα, όπου μεταπωλούνται και τα κέρδη καταλήγουν σε οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα.

Σε μια υπόθεση που εκδικάζεται, ένας Κινέζος υπήκοος παραδέχθηκε την ενοχή του για απάτη και κλοπή ταυτότητας, αφού αγόρασε 70 δωροκάρτες αξίας 4.825 δολαρίων χρησιμοποιώντας 107 διαφορετικούς αριθμούς καρτών.

