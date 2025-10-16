Εκδήλωση οργής κατά του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, διοργάνωσαν εκατοντάδες νεαροί στους δρόμους της Αγίας Πετρούπολης, όπου ζήτησαν την απομάκρυνσή του από την εξουσία.

Ένα μεγάλο πλήθος πέρασε τη βραδιά της 13η ς Οκτωβρίου τραγουδώντας απαγορευμένα αντιπολεμικά τραγούδια μαζί με μουσικούς του δρόμου στην πλατεία Καζάνσκαγια της γενέτειρας του Πούτιν.

Οι νεαροί Ρώσοι χοροπηδούσαν καθώς τραγουδούσαν τους στίχους του τραγουδιού «Co-operative Swan Lake» του Noize MC, ενός φιλοουκρανού ράπερ, τους οποίους έπαιζε ένα συγκρότημα στην ιστορική πλατεία.

Young Russians sing a forbidden song in St Petersburg.



Noize MC is a Russian pro-Ukrainian rapper forced to live in exile in Lithuania.



The crowd sings his song “Cooperative Swan Lake” in which he calls for Putin to be overthrown pic.twitter.com/qHrn1v1Gq6 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 14, 2025

«Πού ήσασταν οκτώ χρόνια, γ@μ…ένα τέρατα; Θέλω να δω μπαλέτο, αφήστε τους κύκνους να χορέψουν. Αφήστε τον παππού σας να τρέμει από ενθουσιασμό για τη Λίμνη των Κύκνων», φώναζαν στα ρωσικά.

Και συνέχισαν με στίχους κατά του Πούτιν: «Όταν πεθάνει ο τσάρος, θα χορέψουμε ξανά. Ο γέρος εξακολουθεί να προσκολλάται στον θρόνο του, φοβούμενος να τον αφήσει. Γέρος στο καταφύγιο, εξακολουθεί να νομίζει ότι είμαστε στο 1985».

Το απαγορευμένο αντιπολεμικό τραγούδι κατά του Πούτιν

Το τραγούδι έγινε κάτι σαν αντιπολεμικός ύμνος για μερίδα της ρωσικής νεολαίας, που απεχθάνεται εδώ και καιρό απεχθάνεται το καθεστώς του Βλαντίμιρ Πούτιν και αντιδρά στον πόλεμό του στην Ουκρανία.

Ο Noize MC, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Ιβάν Αλεξέεφ, κατέφυγε στη Λιθουανία λίγο μετά την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και η Μόσχα τον έχει χαρακτηρίσει «ξένο πράκτορα», έναν νομικό χαρακτηρισμό που έχει χρησιμοποιηθεί επιθετικά μετά την έναρξη του πολέμου για να τιμωρήσει τους επικριτές του Κρεμλίνου.

Ο Αλεξέεφ είχε κυκλοφορήσει το «Co-operative Swan Lake» το 2022 ζητώντας τον τερματισμό της διακυβέρνησης του Πούτιν και καταδικάζοντας την απάθεια στη ρωσική κοινωνία απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Λίμνη των Κύκνων έγινε ένα απροσδόκητο σύμβολο πολιτικής αναταραχής στα τελευταία χρόνια της ΕΣΣΔ. Μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση σε επανάληψη μετά τον θάνατο Ρώσων ηγετών και ένα αποτυχημένο πολιτικό πραξικόπημα το 1991, το οποίο οδήγησε στην κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Ο τίτλος του τραγουδιού αναφέρεται επίσης στη «Λίμνη Κουοπεράτιβ», στη βορειοδυτική Ρωσία, όπου παραθερίζουν μέλη του στενού κύκλου του Πούτιν για διακοπές. Στους στίχους, ο Αλεξέεφ αναφέρεται άμεσα στον Πούτιν, λέγοντας: «Ας τρέμει ο γέρος από φόβο για τη λίμνη του».

Δικαστήριο της Αγίας Πετρούπολης απαγόρευσε τη διανομή του τραγουδιού τον Μάιο χαρακτηρίζοντάς το ως «προπαγάνδα για βίαιη αλλαγή των θεμελίων της συνταγματικής τάξης».

Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, η αστυνομία συνέλαβε την 18χρονη τραγουδίστρια Ντιάνα Λογκίνοβα, που ηγήθηκε των συνθημάτων και στην οποία φέρονται να απαγγέλθηκαν κατηγορίες για οργάνωση μεγάλης συγκέντρωσης σε δημόσιο χώρο χωρίς την έγκριση των Αρχών. Η μητέρα της, Ιρίνα, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η κόρη της δεν είναι πολιτικοποιημένη και ότι επέλεξε να τραγουδήσει το τραγούδι μόνο και μόνο λόγω της δημοτικότητάς του.

