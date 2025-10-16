Την καθυστέρηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα όσο η Χαμάς δεν παραδίδει τις σορούς των 19 τελευταίων ομήρων ζητεί το Φόρουμ των Οικογενειών των ισραηλινών ομήρων από την κυβέρνηση του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, το Φόρουμ απαιτεί «η κυβέρνηση να σταματήσει αμέσως την εφαρμογή κάθε άλλου σταδίου της συμφωνίας, όσο η Χαμάς συνεχίζει να παραβιάζει ανοικτά τις υποχρεώσεις της ως προς την επιστροφή όλων των ομήρων και των λειψάνων των θυμάτων».

Ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ Ισραελ Κατς έχει προειδοποιήσει ότι ο ισραηλινός στρατός είναι πιθανόν να επαναλάβει την επίθεση κατά της Γάζας κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

