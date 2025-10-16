Με συλλογική καθαρή περιουσία που φτάνει τα 470 δισεκατομμύρια δολάρια, η οικογένεια Γουόλτον —κληρονόμοι της κολοσσιαίας αυτοκρατορίας της Walmart— διατηρεί τον τίτλο της πλουσιότερης οικογένειας στον κόσμο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το μέγεθος του πλούτου τους προκαλεί δέος, καθώς υπερβαίνει το ΑΕΠ πολλών χωρών του πλανήτη, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία τους στην κορυφή της παγκόσμιας οικονομικής ελίτ.

Η ιστορία της οικογένειας ξεκινά από το Αρκάνσας των ΗΠΑ, όταν το 1962 οι αδελφοί Σαμ και Μπαντ Γουόλτον ίδρυσαν το πρώτο κατάστημα Walmart. Με βασικό τους όραμα την παροχή προϊόντων χαμηλών τιμών και υψηλής αξίας, δημιούργησαν ένα επιχειρηματικό μοντέλο που έμελλε να επαναπροσδιορίσει το λιανικό εμπόριο παγκοσμίως.

Σήμερα, η Walmart αριθμεί πάνω από 10.750 καταστήματα σε διεθνές επίπεδο, εκ των οποίων περισσότερα από 4.600 βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθιστώντας τη μία από τις ισχυρότερες επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Ο πλούτος και η επιρροή των Γουόλτον

Η οικογένεια Γουόλτον διατηρεί ισχυρή παρουσία σε διάφορους τομείς, από τον αθλητισμό έως την ψυχαγωγία και τα ακίνητα. Το 2022, πραγματοποίησε μία από τις πιο ακριβές εξαγορές στην ιστορία του αθλητισμού, αποκτώντας την ομάδα των Ντένβερ Μπρόνκος του NFL για το ποσό των 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με επικεφαλής τον Γκρεγκ Πένερ, γαμπρό του Σαμ Γουόλτον και νυν πρόεδρο της Walmart.

Η οικογένεια έχει επίσης δεσμούς με τον μεγιστάνα του αθλητισμού Σταν Κρένκε, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Αν Γουόλτον, κόρη του Μπαντ Γουόλτον. Ο Κρένκε διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει την Άρσεναλ, τους Λος Άντζελες Ραμς, τους Ντένβερ Νάγκετς και τους Κολοράντο Άβαλανς, δίνοντας στους Γουόλτον έμμεση συμμετοχή σε μεγάλα αθλητικά franchise παγκοσμίως. Παρά το γεγονός ότι διατηρούν σχετικά χαμηλό προφίλ, τα μέλη της οικογένειας διαθέτουν πολυτελή περιουσιακά στοιχεία. Ενδεικτικά, η Νάνσυ Γουόλτον είναι ιδιοκτήτρια του Kaos, ενός σούπερ γιοτ αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων, που θεωρείται το μεγαλύτερο γιοτ στον κόσμο που ανήκει σε γυναίκα. Το σκάφος, που προηγουμένως ανήκε σε μέλη της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ, έχει υποστεί ανακαινίσεις και αποτελεί σύμβολο της ασύλληπτης οικονομικής ισχύος της οικογένειας.

