Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας έθεσε τέλος στις στρατιωτικές πτήσεις επιτήρησης πάνω από τη Γάζα, έπειτα από τη συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο αρμόδιος Υπουργός, Τζον Χίλι.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο, οι επιχειρήσεις επιτήρησης, που ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2023 μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν για τη στήριξη των προσπαθειών εντοπισμού ομήρων, ανάμεσά τους και Βρετανών υπηκόων.

Υπογραμμίζει ότι τα αεροσκάφη ήταν πάντοτε άοπλα, δεν είχαν πολεμικό ρόλο και η αποστολή τους περιοριζόταν αποκλειστικά στον εντοπισμό ομήρων.

«Αυτή η κατάπαυση του πυρός αποτελεί μια στιγμή βαθιάς ανακούφισης για τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, για τους Ισραηλινούς ομήρους και τις οικογένειές τους, που όλοι υπέστησαν αδιανόητα δεινά», ανέφερε ο Χίλι σε δήλωσή του.

Η βρετανική κυβέρνηση ανέφερε ότι ασκούσε αυστηρό έλεγχο στις πληροφορίες που μοιραζόταν με τις ισραηλινές αρχές, περιορίζοντάς τες αποκλειστικά σε δεδομένα που αφορούσαν επιχειρήσεις διάσωσης ομήρων. Η τελευταία πτήση επιτήρησης πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2025.

«Είμαι υπερήφανος για τις προσπάθειες του Ηνωμένου Βασιλείου να στηρίξει την ασφαλή επιστροφή των ομήρων και για τον επαγγελματισμό του προσωπικού μας που συμμετείχε», πρόσθεσε ο Χίλι. «Η ασφαλής επιστροφή όλων των ομήρων, μαζί με την άμεση αποκατάσταση της ανθρωπιστικής βοήθειας, αποτελούν κρίσιμα πρώτα βήματα προς την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης».

Οι πτήσεις διεξάγονταν στον εναέριο χώρο πάνω από το Ισραήλ και τη Γάζα, στο πλαίσιο ευρύτερων διεθνών προσπαθειών για την απελευθέρωση των ατόμων που είχαν απαχθεί κατά τις επιθέσεις του περασμένου έτους, σύμφωνα με το υπουργείο.