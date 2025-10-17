Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έβαλε στόχο να επιβάλει το δικό του προσωπικό στυλ στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον, και προσπαθεί συνεχώς να το κάνει πράξη.

Αφού ανέλαβε εκ νέου τα προεδρικά του καθήκοντα τον περασμένο Ιανουάριο, ο Τραμπ -με μακρύ παρελθόν στο real estate- πλακόστρωσε τον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου και τον διακόσμησε κατά τα πρότυπα του Mar-a-Lago, στόλισε με χρυσό το Οβάλ Γραφείο, δημιούργησε μία «Προεδρική Λεωφόρο της Δόξας» κατά μήκος της κιονοστοιχίας της Δυτικής Πτέρυγας, όπου εκτίθενται χρυσές κορνίζες με πορτρέτα του ίδιου και των 44 άλλων προέδρων, και ξεκίνησε μία μεγάλη επέκταση της αίθουσας χορού.

Αυτή τη φορά σχεδιάζει την ανέγερση μίας αψίδας θριάμβου με αφορμή τα 250 χρόνια από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας τον ερχόμενο Ιούλιο.

H Αψίδα του Θριάμβου που σχεδιάζει ο Τραμπ

«Αυτός σκέφτηκε το σχέδιο και συμμετέχει στη διαδικασία σε κάθε βήμα», δήλωσε στο CNN ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ο Τραμπ παρουσίασε τις μακέτες και τα σχέδια για την αψίδα σε εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για την επέκταση της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου το βράδυ της Τετάρτης. «Θα είναι πραγματικά όμορφο. Νομίζω ότι θα είναι φανταστικό», είπε καθώς έδειχνε τα σχέδια, ενώ υπογράμμισε ότι προτιμά τη μεγαλύτερη εκδοχή. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για ποιον προοριζόταν η αψίδα, έδειξε τον εαυτό του και απάντησε «Εμένα».

Ο Τραμπ είχε δημοσιεύσει πρόσφατα την ακουαρέλα του σχεδίου στα social media, υποδηλώνοντας σιωπηρά την έγκρισή του για τα σχέδια. Το έργο παραπέμπει έντονα στην Αψίδα του Θριάμβου της γαλλικής πρωτεύουσας καθώς απεικονίζει μια λιθόκτιστη αψίδα με κίονες, αετούς, στεφάνια και μια χρυσή φτερωτή φιγούρα. Όπως υπενθυμίζει άλλωστε το CNN, το 2017, ο Τραμπ είχε επισκεφθεί το Παρίσι και παρακολούθησε ενθουσιασμένος την παρέλαση της Ημέρας της Βαστίλης κοντά στην εμβληματική αψίδα, γεγονός που τον οδήγησε αργότερα να διοργανώσει δική του στρατιωτική παρέλαση στις ΗΠΑ.

Ο σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη και ο χρόνος για την κατασκευή της αψίδας πρόκειται να καθοριστεί, δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ο αμερικανός πρόεδρος θέλει να τοποθετηθεί κοντά στη γέφυρα Arlington Memorial ανάμεσα στο Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον και το Μνημείο του Λίνκολν. «Η Ουάσινγκτον είναι η μόνη μεγάλη δυτική πρωτεύουσα που δεν διαθέτει αψίδα. Είναι μια διαχρονική παράδοση για τον εορτασμό γεγονότων, ανθρώπων και ιδεών – και επίσης για να λειτουργεί ως πύλη προς τις πόλεις», δήλωσε πηγή στο CNN.

Το σχέδιο συνάδει με εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ και το οποίο ορίζει ότι όλα τα ομοσπονδιακά κτίρια πρέπει να υιοθετούν την κλασικό αρχιτεκτονικό ύφος. Αν και η αψίδα δεν θα υπόκειται σε αυτούς τους περιορισμούς, πηγή τόνισε ότι το σχέδιο «ακολουθεί το πνεύμα του εκτελεστικού διατάγματος»

Όπως αναφέρει το BBC το έργο αναμένεται να χρηματοδοτήσουν ιδιωτικά υποστηρικτές του Τραμπ.

