Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συναντήθηκε με εκπροσώπους της αμερικανικής εταιρείας που κατασκευάζει τους πυραύλους Patriot και Tomahawk, τους οποίους επιδιώκει να αποκτήσει το Κίεβο προκειμένου να αμυνθεί έναντι της ρωσικής εισβολής.

«Συζητήσαμε για την ικανότητα παραγωγής της Raytheon, πιθανούς τρόπους συνεργασίας για να ενισχύσουμε την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και τις ικανότητές της μεγάλου βεληνεκούς, καθώς και το ενδεχόμενο κοινής ουκρανοαμερικανικής παραγωγής», επεσήμανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ζελένσκι, λίγες ώρες προτού συναντηθεί για τρίτη φορά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

protothema.gr