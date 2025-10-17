Ο Νόελ και η Σου Ράντφορντ είναι γνωστοί ως η μεγαλύτερη οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς έχουν αποκτήσει 22 παιδιά και είναι παντρεμένοι για περισσότερα από 30 χρόνια.

Η οικογένεια έχει τη δική της τηλεοπτική εκπομπή ριάλιτι με τίτλο «22 Kids & Counting» και έχει γράψει στο παρελθόν ένα βιβλίο για το πώς είναι η οικογενειακή τους ζωή.

Το βιβλίο ονομαζόταν «The Radfords: Making Life Count». Στο βιβλίο, ο Νόελ αναφέρθηκε στη «διαμάχη» γύρω από τις ηλικίες τους όταν απέκτησαν το πρώτο τους παιδί.

Η Σου ήταν 13 ετών όταν απέκτησε το πρώτο της παιδί, ενώ ο Νόελ ήταν 17 ετών.

«Έχει δοθεί μεγάλη έμφαση σε αυτό και, κατά κάποιο τρόπο, ήταν πιθανώς χειρότερο για εμάς από ό,τι όταν συνέβη στην πραγματικότητα. Τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν εκφράσει τις απόψεις τους» Αλλά ήμασταν και οι δύο παιδιά, δεν ήταν σαν να ήμουν 10 ή 15 χρόνια μεγαλύτερος από τη Σου», έγραψε ο Νόελ στο βιβλίο, προσπαθώντας να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.

«Ήμασταν νέοι και ήμασταν ανόητοι. Αλλά θέλαμε να συνεχίσουμε ως ζευγάρι», αστειεύεται.

To ταξίδι αξίας 52.000 λιρών που έφερε σε δύσκολη θέση την οικογένεια

Το ζευγάρι βρέθηκε πρόσφατα σε δύσκολη θέση λόγω οικογενειακών διακοπών, όπου πήγαν τα παιδιά τους και μερικά από τα εγγόνια τους, στη Disney World στη Φλόριντα.

Κρίθηκαν ένοχοι για μη διασφάλιση της τακτικής σχολικής φοίτησης τεσσάρων από τα παιδιά τους στις 24 Μαρτίου και την 1η Μαΐου 2025, την περίοδο που η οικογένεια βρισκόταν στο ταξίδι.

Σε κάθε έναν επιβλήθηκε πρόστιμο 88 δολαρίων ανά παιδί, καθώς και 160 δολάρια για δικαστικά έξοδα, τα οποία πρόσθεσαν 1.024 δολάρια στο κόστος του ταξιδιού τους στη Φλόριντα.

Πόσο χρήματα χρειάζονται την εβδομάδα;

Ίσως αναρωτιέστε πώς η οικογένεια Ράντφορντ καταφέρνει να πληρώσει για 22 παιδιά.

Το να έχεις τόσο μεγάλη οικογένεια ανεβάζει το εβδομαδιαίο κόστος των ψώνιων για το παντοπωλείο στην ουρά των 450 λιρών και αυτά τα χρήματα πρέπει να προέλθουν από κάπου.

Η οικογενειακή επιχείρηση, στην οποία ο μπαμπάς Νόελ εργάζεται για 25 χρόνια, είναι η κύρια πηγή εισοδήματός τους και είναι ένα αρτοποιείο που φτιάχνει πίτες με την επωνυμία The Radford Pie Company.

Ενώ η Σου λέει ότι η δουλειά της στο οικογενειακό σπίτι «δεν τελειώνει ποτέ», εργαζόταν επίσης για να λαμβάνει παραγγελίες για την επιχείρηση και καθώς πολλά από τα παιδιά της οικογένειας είναι πλέον ενήλικες, μερικά από αυτά έχουν ενταχθεί και αυτά στην επιχείρηση.

Η κόρη Κλόε και ο γιος Ντάνιελ ειδικότερα ανέλαβαν ρόλους στο αρτοποιείο και ο Νόελ ανακοίνωσε ότι θα συνταξιοδοτούνταν το 2023, ώστε να μπορεί να περνάει περισσότερο χρόνο με τα παιδιά, μια εργασία που θα απαιτούσε όλο τον χρόνο που μπορούσε να συγκεντρώσει.

Ωστόσο, βρήκε τη συνταξιοδότηση δύσκολη υπόθεση και έκτοτε επιστρέφει κατά καιρούς.

Πέρα από την οικογενειακή επιχείρηση, οι Ράντφορντ λαμβάνουν και κάποιο επίδομα τέκνων, αλλά έχουν επιμείνει ότι «σίγουρα δεν είναι κρυφοί εκατομμυριούχοι» και λένε ότι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο αρτοποιείο για να φέρνουν τα χρήματα.

Πώς κερδίζουν τα προς το ζην

Η Σου είπε στην Mirror ότι «οι άνθρωποι βγάζουν βιαστικά συμπεράσματα» ότι πρέπει να λαμβάνουν πολλά επιδόματα, αλλά επέμεινε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Το να έχεις πολλά παιδιά μπορεί να αποτελέσει μια αξιοπρεπή αύξηση εσόδων μόλις αρχίσεις να επωφελείσαι από οικονομίες κλίμακας, καθώς το σπίτι στο Ράντφορντ χρεώνει τα μεγαλύτερα παιδιά ένα μικρό ενοίκιο, καθώς βγάζουν χρήματα.

Εκτός από αυτό, υπήρξαν και κάποιες τηλεοπτικές αμοιβές από τις διάφορες εκπομπές που ακολούθησαν την οικογένειά τους.

in.gr