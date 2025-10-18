Εντυπωσιακές εικόνες από το ηφαίστειο Κιλαουέα, ένα από τα πιο ενεργά του πλανήτη, εξερράγη ξανά στη Χαβάη, εκτοξεύοντας λάβα από τον κρατήρα στην κορυφή του και φωτίζοντας τον νυχτερινό ουρανό με εκτυφλωτικά πορτοκαλί χρώματα.

Η έκρηξη της Παρασκευής, ήταν η 35η από τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς το ηφαίστειο παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα τους τελευταίους μήνες. Οι πίδακες από τον νότιο αγωγό του κρατήρα έφτασαν τα 400 μέτρα ύψος – ψηλότερα ακόμη και από το Empire State Building της Νέας Υόρκης.

Kīlauea volcano, Hawaii Episode 35 LIVE (west Halemaʻumaʻu crater) https://t.co/WPrcrhWetb October 18, 2025

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού συγκεντρώθηκαν σε ασφαλή σημεία παρατήρησης για να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό φαινόμενο, το οποίο μετέδωσαν ζωντανά και δεκάδες κάμερες στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS), οι επαναλαμβανόμενες εκρήξεις θεωρούνται μέρος μιας ενιαίας ηφαιστειακής δραστηριότητας, καθώς το μάγμα φαίνεται να ακολουθεί την ίδια διαδρομή προς την επιφάνεια.

Παρότι το θέαμα είναι μαγευτικό, οι ειδικοί παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανές αλλαγές στη ροή της λάβας ή εκπομπές ηφαιστειακών αερίων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις γύρω περιοχές.

Το Κιλαουέα, γνωστό για τις εντυπωσιακές αλλά ελεγχόμενες εκρήξεις του, συνεχίζει να υπενθυμίζει τη δύναμη και τη ζωντάνια της φύσης στα ηφαιστειακά νησιά του Ειρηνικού.

