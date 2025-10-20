Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε μέσω του Ερυθρού Σταυρού τη σορό ενός αγνοούμενου ομήρου που κρατείτο στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Ισραήλ «παρέλαβε μέσω του Ερυθρού Σταυρού το φέρετρο ενός αγνοούμενου ομήρου, το οποίο παραδόθηκε στον ισραηλινό στρατό και στη Σιν Μπετ (την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας) στη Γάζα».

Η σορός αναμένεται να μεταφερθεί άμεσα στο Ισραήλ για επίσημη ταυτοποίηση και περαιτέρω διαδικασίες.

Πριν από την παράδοση αυτής της σορού, η Χαμάς είχε επιστρέψει στο Ισραήλ τα λείψανα 12 ομήρων εκ των 28 που δεσμεύτηκε να παραδώσει στο Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

🚨 BREAKING: Hamas releases coffin of dead hostage to Red Cross after saying the body was recovered Sunday pic.twitter.com/O7KLkpTEAo — Fox News (@FoxNews) October 20, 2025

protothema.gr