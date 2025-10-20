Τουλάχιστον 76 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 27 αγνοούνται εξαιτίας των πλημμυρών και κατολισθήσεων που έπληξαν το κεντρικό και ανατολικό Μεξικό τις τελευταίες δέκα ημέρες, σύμφωνα με τις μεξικανικές αρχές.

Η σφοδρή κακοκαιρία, με παρατεταμένες και έντονες βροχοπτώσεις, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και οδικό δίκτυο, οδηγώντας στην αποκοπή 119 κοινοτήτων από τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης του Τύπου, από την πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

Τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει το έργο τους, είπε η Σεϊνμπάουμ, ανακοινώνοντας ότι δόθηκε η πρώτη δόση της έκτακτης οικονομικής βοήθειας, που θα φτάσει τα 466 εκατομμύρια ευρώ, για περίπου 100.000 οικογένειες.

Οι περισσότερες από τις απομονωμένες κοινότητες, συνολικά 65, βρίσκονται στην Πολιτεία Ιντάλγκο, που συνορεύει με την πρωτεύουσα, επειδή πολλές από αυτές είναι ορεινές και οι δρόμοι καταστράφηκαν από τις κατολισθήσεις.

Η Βερακρούς, στον Κόλπο του Μεξικού, έχει πληγεί επίσης σφοδρά. Πολλές κοινότητές της διασχίζονται από ποταμούς που υπερχειλίζουν μέσα σε μερικές ώρες όταν ξεκινά η βροχή.

Στις πληγείσες περιοχές έχουν αναπτυχθεί 12.700 στρατιώτες και πεζοναύτες. Έχουν στηθεί επίσης πολλές αερογέφυρες για την αποστολή βοήθειας στις αποκλεισμένες κοινότητες.

