Μια πτήση της United Airlines εξετράπη την περασμένη εβδομάδα και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, όταν άγνωστο αντικείμενο προσέκρουσε στο παρμπρίζ του αεροσκάφους σε ύψος περίπου 36.000 ποδιών, προκαλώντας σοβαρή ζημιά και τραυματισμό του πιλότου, σύμφωνα με την αμερικανική αεροπορική εταιρεία και αξιωματούχους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Το αεροσκάφος, τύπου Boeing 737-MAX 8, με 134 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος, είχε απογειωθεί από το Ντένβερ με προορισμό το Λος Άντζελες. Ωστόσο, εκτράπηκε της πορείας του και προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Γιούτα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ζημιά στο πολυεπίπεδο παρμπρίζ, όπως ανακοίνωσε η United Airlines.

Από τα θραύσματα που προκλήθηκαν από τη ρωγμή τραυματίστηκε ο πιλότος, ο οποίος έλαβε ιατρική φροντίδα μετά την προσγείωση. Η εταιρεία ανέφερε ότι κανένας επιβάτης δεν τραυματίστηκε και ότι το πλήρωμα ενήργησε σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Το παρμπρίζ που υπέστη ζημιά έχει μεταφερθεί στα εργαστήρια της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), προκειμένου να αναλυθεί και να διαπιστωθεί τι προκάλεσε τη ρήξη. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες για το αντικείμενο που προσέκρουσε στο αεροσκάφος.

United Airlines 737 MAX pilot injured after the windshield cracked at 36,000 while flying from Denver to Los Angeles on Thursday.



Reports have suggested the possibility of the aircraft being hit by falling space debris or a small meteorite, though this remains unconfirmed.… pic.twitter.com/8qNg6aA0uE October 18, 2025

Παράλληλα, η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε άλλο αεροσκάφος με προορισμό το Λος Άντζελες αργότερα την ίδια μέρα και η United συνεργάζεται με την ομάδα της για να επαναφέρει το αεροσκάφος σε λειτουργία.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κατάσταση, δεδομένου ότι το γυαλί προκάλεσε ζημιά στους επιβαίνοντες στο πιλοτήριο και δεδομένου του ύψους 36.000 ποδιών στο οποίο συνέβη η πρόσκρουση. Αυτό είναι πραγματικά το μεγάλο μυστήριο», δήλωσε ο αναλυτής αεροπορικών θεμάτων του ABC News, Τζον Νανς. Τα παρμπρίζ των αεροσκαφών είναι σχεδιασμένα με πολλαπλά στρώματα, ώστε να αντέχουν σε ζημιές που προκαλούνται από πράγματα όπως πρόσκρουση πουλιών, καιρικές συνθήκες ή ακόμη και συντρίμμια, αλλά οι ειδικοί λένε ότι είναι σπάνιο να πρόκειται για πρόσκρουση πουλιών σε τόσο μεγάλο ύψος.

The NTSB is investigating a cracked windscreen on a Boeing 737-8 during cruise flight near Moab, Utah, Thursday. Operating as United flight 1093 from DEN to LAX, airplane diverted safely to SLC. NTSB gathering radar, weather, flight recorder data. Windscreen being sent to NTSB… — NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) October 19, 2025

«Το αεροσκάφος συγκρούστηκε με ένα αντικείμενο και ένα παράθυρο στο πιλοτήριο έσπασε, οπότε πρέπει να κάνουμε αναγκαστική προσγείωση στο Σολτ Λέικ Σίτι», είπε η φοιτήτρια και επιβάτης του αεροσκάφους Χέδερ Ράμσεϊ στο ABC News, ανακαλώντας το μήνυμα του πιλότου.

First launch from Oklahoma is up! Norman is the newest edition to our launch network 🎈 pic.twitter.com/WeW6mRDV8L — Jehan Godrej (@JehanGodrej) September 4, 2025



Τι μπορεί να χτύπησε το αεροσκάφος

Εν μέσω του μυστηρίου για το τι θα μπορούσε να έχει χτυπήσει το παρμπρίζ του αεροσκάφους, τη Δευτέρα το βράδυ, η WindBorne Systems, μια εταιρεία που κατασκευάζει smart μετεωρολογικά αερόστατα που χρησιμοποιούνται για την πρόγνωση του καιρού και την ανάλυση καιρικών δεδομένων, εξέδωσε μια δήλωση στην οποία ανέφερε ότι το αντικείμενο που χτύπησε και ράγισε το παρμπρίζ της πτήσης της United ενδέχεται να προέρχεται από εκείνη. Την ίδια στιγμή, η WindBorne Systems δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την έρευνα.

