Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στο Δουβλίνο, όπου διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε όχημα της αστυνομίας και συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας κοντά σε ξενοδοχείο που φιλοξενεί αιτούντες άσυλο.

Οι αντιμεταναστευτικές κινητοποιήσεις ξέσπασαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στην ιρλανδική πρωτεύουσα, μετά την επίθεση εναντίον 10χρονου κοριτσιού, για την οποία, σύμφωνα με ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης, κατηγορείται μετανάστης αφρικανικής καταγωγής.

Η εφημερίδα Irish Times, που δημοσιοποίησε βίντεο του φλεγόμενου οχήματος της αστυνομίας, μεταδίδει ότι περισσότεροι από 500 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση. Σε εικόνες που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται διαδηλωτές με ιρλανδικές σημαίες και πλακάτ με αντιμεταναστευτικά συνθήματα. Ορισμένοι εξ αυτών έριξαν κροτίδες και μπουκάλια εναντίον αστυνομικών.

Η πρόεδρος του αντιπολιτευόμενου κόμματος Σιν Φέιν δήλωσε στο ιρλανδικό κοινοβούλιο ότι σε βάρος του συλληφθέντα είχε εκδοθεί διαταγή απέλασης τον Μάρτιο.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ο’Κάλαχαν ζήτησε λεπτομερή αναφορά για τη διαχείριση του αιτήματος ασύλου που είχε υποβάλει ο κατηγορούμενος στην υπόθεση.

