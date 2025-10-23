Η Ουκρανία, η άμυνα και ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η πράσινη μετάβαση αποτελούν τα κύρια θέματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Στη συνεδρίαση, που αρχίζει στις 09:00 τοπική ώρα, συμμετέχει και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι η ΕΕ θα συζητήσει τρόπους ενίσχυσης της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή, υπογραμμίζοντας πως η δέσμευση της ΕΕ παραμένει ακλόνητη και ότι η πίεση προς τη Ρωσία θα ενταθεί.

19η δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Χθες το βράδυ, η ΕΕ κατέληξε σε συμφωνία για τη 19η δέσμη κυρώσεων, η οποία περιλαμβάνει την πλήρη διακοπή εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και νέα μέτρα κατά του στόλου δεξαμενόπλοιων-φαντασμάτων που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις.

Στο επίκεντρο της συζήτησης για την Ουκρανία θα βρεθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ώστε να δοθεί στο Κίεβο δάνειο 140 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2027. Το δάνειο θα αποπληρωθεί από την Ουκρανία μόνο εφόσον η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις πολέμου. Ωστόσο, χώρες όπως το Βέλγιο διατηρούν επιφυλάξεις.

Ευρωπαϊκή άμυνα και στρατηγική αυτονομία

Οι ηγέτες της ΕΕ θα καλέσουν τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις αμυντικές τους δυνατότητες έως το 2030, βάσει του σχεδίου «αμυντική ετοιμότητα 2030». Το Συμβούλιο θα επαναβεβαιώσει ότι μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της άμυνας θα συμπληρώνει το ΝΑΤΟ, το οποίο παραμένει θεμέλιο της συλλογικής άμυνας για τα κράτη-μέλη του.

Ανταγωνιστικότητα και πράσινη-ψηφιακή μετάβαση

Στον τομέα της οικονομίας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επικεντρωθούν:

στην απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών ,

, στην επίτευξη των κλιματικών στόχων με ταυτόχρονη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ,

με ταυτόχρονη ενίσχυση της , και στα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Μέση Ανατολή και διεθνής οικονομία

Σχετικά με τη Γάζα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να χαιρετίσει τη συμφωνία για τερματισμό των εχθροπραξιών και θα καλέσει όλες τις πλευρές να την εφαρμόσουν πλήρως και χωρίς καθυστέρηση.

Κατά το δείπνο εργασίας, παρουσία της προέδρου της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ και του προέδρου του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου, θα εξεταστούν η μακροοικονομική κατάσταση στην ΕΕ, ο διεθνής ρόλος του ευρώ και το ψηφιακό ευρώ.

