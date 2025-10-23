Τεράστιες διαστάσεις φαίνεται ότι παίρνει η υπόθεση του θανάτου, του 29χρονου γκρανμάστερ στο σκάκι Ντάνιελ Ναροντίτσκι καθώς η Διεθνής Ομοσπονδία Σκακιού (FIDE) ανακοίνωσε ότι εξετάζει τις επιθέσεις σε βάρος του από τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή Βλαντιμίρ Κράμνικ

Ο Κράμνικ, ο οποίος κατείχε τον παγκόσμιο τίτλο στο σκάκι για σχεδόν επτά χρόνια μετά την εκθρόνιση του Γκάρι Κασπάροφ το 2000 και θεωρείται ευρέως ένας από τους μεγαλύτερους αμυντικούς παίκτες στην ιστορία, κατηγορούσε τον τελευταίο χρόνο τον Ναροντίτσκι ότι έκλεβε. Όπως υποστήριζε, χωρίς να παρέχει αποδείξεις, ο 29χρονος χρησιμοποιούσε υπολογιστή κατά τη διάρκεια των online παιχνιδιών του.

Ο 50χρονος Κράμνικ, ο οποίος έχει απευθύνει παρόμοιες κατηγορίες και σε βάρος άλλων σκακιστών τα τελευταία χρόνια, χαρακτήρισε τραγωδία που «πρέπει να διερευνήσει η αστυνομία» τον θάνατο του Ναροντίτσκι

Από την πλευρά του ο Ναροντίτσκι είχε αρνηθεί τις κατηγορίες αλλά είχε εξομολογηθεί ότι η επίθεση αυτή είχε προκαλέσει επιπτώσεις στην ψυχική του υγεία. «Από τότε που ξεκίνησε η υπόθεση με τον Κράμνικ, νιώθω ότι όταν αρχίζω να παίζω καλά, οι άνθρωποι έχουν τις χειρότερες προθέσεις», είπε κατά τη διάρκεια της τελευταίας του ζωντανής μετάδοσης στο Twitch το περασμένο Σαββατοκύριακο. «Το πρόβλημα είναι απλώς η παρατεταμένη επίδραση αυτού».

Στην τελευταία δημόσια εμφάνισή του στις 17 Οκτωβρίου ο 29χρονος είχε εμφανιστεί να μιλάει ασυνάρτητα και να μισοκοιμάται υπονοώντας ότι αυτό θα ήταν το τελευταίο live του. «Αυτή δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα αντιμετωπίσει κριτική ή trolling», γράφτηκσε σε ένα σχόλιο που διάβασε ο Ναροντίτσκι με τον ίδιο να απαντά λέγοντας «ω, στην πραγματικότητα θα είναι».

«Να είστε υγιείς, να είστε καλά, να είστε ασφαλείς. Θα σας δω να κερδίζετε ή να χάνετε μετά τον αγώνα» ήταν η τελευταία φράση του 29χρονου. Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Ναροντίτσκι έγινε σε live streaming στις 17 Οκτωβρίου.

Ο θάνατος του Ναροντίτσκι ανακοινώθηκε τη Δευτέρα χωρίς να δοθεί η αιτία με τον Ουκρανό γκρανμάστερ Αλεξάντερ Μπόρτνικ να δηλώνει ότι ήταν αυτός μαζί με έναν άλλο φίλο του που βρήκαν αναίσθητο τον 29χρονο στο σπίτι του.

Λίγες ώρες αργότερα ο νο 2 στον κόσμο στο σκάκι Χικάρου Νακαμούρα αναφέρθηκε με ύβρεις στον Κράμνικ ενώ ο πέντε φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Μάγκνους Κάρλσεν καταδίκασε τη «φρικτή» συμπεριφορά του Ρώσου σκακιστή. Στο ίδιο μήκος κύματος ο Ινδός grandmaster Νιχάλ Σαρίν ο οποίος έπαιξε με τον Ναροντίτσκι στον τελευταίο του online αγώνα, κατηγόρησε τον Κράμνικ ότι «έκλεψε μια ζωή» προσθέτοντας ότι μια εκστρατεία κατηγοριών είχε αφήσει τον φίλο του «υπό τεράστιο άγχος».

«Η απάτη στο σκάκι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Αλλά αυτό που κάνει ο Κράμνικ είναι εντελώς απαράδεκτο. Απλώς εκτοξεύει κατηγορίες κάθε μέρα… Ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής και μια προσωπικότητα με μεγάλη επιρροή. Και δεν ξέρω αν συνειδητοποιεί τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει αυτό σε αθώους ανθρώπους. Οι μέθοδοι του Κράμνικ, φαίνεται ότι, βασικά, είναι σαν να καίνε μια πόλη για να πιάσουν μερικούς απατεώνες. Σκοτώνουν μερικές χιλιάδες άλλους εντελώς αθώους ανθρώπους για να πιάσουν έναν ή δύο» επέμεινε ο Σάριν.

Ο διευθύνων σύμβουλος της FIDE, Εμίλ Σουτόφσκι δήλωσε στο Reuters ότι «εξετάζεται» η συμπεριφορά του Κράμνι, σημειώνοντας ότι «ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει το θέμα είναι απλά απαράδεκτος».

Ωστόσο ο ίδιος προκάλεσε νέα διαμάχη καθώς σε μακροσκελή ανάρτηση στο X, έγραψε ότι, ενώ η συμπεριφορά του Κράμνικ ήταν «απαράδεκτη και εντελώς ντροπιαστική», αμφισβήτησε επίσης αν οι φίλοι του Ναροντίτσκι είχαν κάνει αρκετά για να τον βοηθήσουν τους τελευταίους μήνες. «Η αγάπη που δόθηκε στον Ντάνια μετά το θάνατό του είναι άνευ προηγουμένου. Αλλά εδώ είναι το πρόβλημα: πού ήσασταν όλοι σας όταν ο Ντάνια ήταν ζωντανός και άρρωστος;»

Από την πλευρά της η οικογένεια του 29χρονου γκρανμάστερ δήλωσε ότι ελπίζει να τον θυμούνται όχι για την τοξικότητα που υπέστη, αλλά για «τη χαρά και την έμπνευση που έφερνε στους ανθρώπους κάθε μέρα».

