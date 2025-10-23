Τη ζωή σε τουλάχιστον εννιά ανθρώπους, στοίχησαν οι εκρήξεις σε βιομηχανική εγκατάσταση κοντά στην πόλη Τσιλιάμπινσκ, στα Ουράλια, ενώ άλλοι 5 τραυματίστηκαν σοβαρά, σύμφωνα με τον επικεφαλής των αρχών της ομώνυμης περιφέρειας της Ρωσίας.

Ο Αλεξέι Τέξλερ, ο περιφερειάρχης της Τσιλιάμπινσκ, ανέφερε μέσω Telegram ότι το συμβάν καταγράφτηκε στην πόλη Καπέισκ, σε μικρή απόσταση ανατολικά της πρωτεύουσας της περιφέρειας, χωρίς να κατονομάσει το εργοστάσιο.

Chelyabinsk, Russia, is under drone attack. 1700km from the frontline. pic.twitter.com/KM6pd0hzOT October 22, 2025

Ο Τέξλερ ανέφερε πως δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε καθώς εργάζονταν επιτόπου συνεργεία των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων για να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, δεν υπάρχουν ως τώρα ενδείξεις ότι το πολύνεκρό δυστύχημα οφειλόταν σε επιδρομή ουκρανικών drones.

🔥 An explosion occurred at a factory in the city of Kopeysk, Chelyabinsk Region, after UAV attack. pic.twitter.com/uJOSQn6gdV October 22, 2025

Αντίθετα, ουκρανικές πηγές ισχυρίζονται πως εξαπολύθηκε επιδρομή σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών για το πυροβολικό της Ρωσίας που απέχει σχεδόν 1.800 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.

