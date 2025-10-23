Μια σοκαριστική στιγμή κατέγραψε κάμερα αυτοκινήτου όπου οι θυελλώδεις άνεμοι εκσφενδόνισαν μια γυναίκα στη μέση του δρόμου στη Νέα Ζηλανδία.

Στο βίντεο φαίνονται τα δέντρα και τα φανάρια να τραντάζονται από τους ισχυρούς ανέμους και μια γυναίκα να προσπαθεί να πιαστεί από κάπου για να σταθεί όρθια.

Η προσπάθειά της, όμως, δεν αποδείχθηκε επαρκής με τους ανέμους να την πετάνε στον αέρα και να τη ρίχνουν στη μέση του δρόμου

Dashcam footage has captured the moment a strong gust of wind appears to blow over a pedestrian and send them stumbling and tumbling onto the road and into traffic in Wellington. Intense winds have battered parts of New Zealand. #wind #wildweather #dashcam #Wellington #NewZealand pic.twitter.com/yS4deRaEH0 — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) October 22, 2025

Ευτυχώς για τη γυναίκα οι οδηγοί δύο αυτοκινήτων που έτυχε να περνάνε από το σημείο την επίμαχη στιγμή, κατάφεραν να πατήσουν φρένο έγκαιρα

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Νέας Ζηλανδίας έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για πολλές περιοχές της χώρας κάνοντας λόγο για ριπές ανέμων έως 140 χλμ/ώρα και «σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή από ιπτάμενα αντικείμενα και πεσμένα δέντρα».

Στη δυτική πλευρά της Νέας Ζηλανδίας έπεσαν 100-180 χιλιοστά βροχής τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ εκδόθηκε νέα προειδοποίηση για ένα «πιο σοβαρό» καιρικό σύστημα που θα φτάσει σήμερα Πέμπτη.

