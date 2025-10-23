Σοκ έχει προκαλέσει στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ η είδηση της σύλληψης του Σέρβου διαιτητή Ούρος Νίκολιτς, ο οποίος σφύριζε σε αγώνες της Euroleague και της Αδριατικής Λίγκας (ABA League). Σύμφωνα με σερβικά μέσα ενημέρωσης, ο Νίκολιτς φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση που αφορά δραστηριότητες εγκληματικής οργάνωσης.

Οι αρχές του Βελιγραδίου έχουν προχωρήσει τα τελευταία 24ωρα στη σύλληψη δέκα προσώπων, μεταξύ των οποίων και ο διεθνής διαιτητής. Οι ύποπτοι θεωρείται ότι έχουν άμεση σύνδεση με τη συμμορία που είναι γνωστή ως «Vračarci».

Τρείς απόπειρες δολοφονίας, μια ανθρωποκτονία, η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, το ποινικό αδίκημα της πρόκλησης γενικού κινδύνου είναι μερικά από τα αδικήματα, τα οποία βαραίνουν την συμμορία. Τον Ιούνιο του 2020 μέλη των «Vračarci» διέπραξαν το έγκλημα της ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης εις βάρος του Κ.Β., ο οποίος πέθανε από τα τραύματά του στις 12 Ιουλίου του ίδιου έτους.

Επτά μέλη της «Συμμορίας του Βράτσαρ» συνελήφθησαν ως ύποπτα για δύο δολοφονίες και τρεις απόπειρες δολοφονίας τα τελευταία χρόνια στη Σερβία. Μεταξύ των εγκλημάτων για τα οποία κατηγορούνται περιλαμβάνεται και η δολοφονία του Βλάντιμιρ Πόποβιτς (43), γνωστού ως Βλάντα Ποπ, ο οποίος εκτελέστηκε στις αρχές Δεκεμβρίου 2018 σε καφετέρια στο Βράτσαρ.

Ο Μάρκο Τζόρτζεβιτς, γνωστός ως Μαρκεντζάνι (38), συνελήφθη στο Ντουμπάι ως ύποπτος ότι είναι μέλος της εγκληματικής ομάδας «Βρατσάρτσι».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μέλη της ομάδας «Βρατσάρτσι» κατηγορούνται επίσης ότι τρεις φορές επιχείρησαν να δολοφονήσουν τον Νενάντ Αλαϊμπέγκοβιτς, γνωστό με το ψευδώνυμο Αλίμπεγκ. Σύμφωνα με τις φωτογραφίες αλλά και τα όσα αναφέρουν διεθνή ρεπορτάζ στις επιχειρήσεις που έγιναν βρέθηκαν χιλιάδες ευρώ, πολυτελή κοσμήματα και ρολόγια μεγάλης αξίας αλλά και υπερπολυτελή αυτοκίνητα και διαβατήρια.

Ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης Νίκολα Βούσοβιτς.

Ο αρχηγός Τζόνι που σχεδίαζε τη δολοφονία στενού συμβούλου του προέδρου Βούτσιτ

Ο Νικόλα Βούσοβιτς, γνωστός ως Crazy Johnny και Johnny από το Βράτσαρ, είναι εκ των αρχηγών της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης με «πλούσια» δράση σε πολλές χώρες. Παραμένει φυλακισμένος στην Γερμανία, όμως περιμένουν την έκδοσή του η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η Αυστρία. Ο Βούσοβιτς έχει ένα παρελθόν γεμάτο δολοφονίες, απαγωγές και πολλά ακόμα, ενώ φέρεται να σχεδίαζε και τη δολοφονία του αρχηγού της αστυνομίας του Βελιγραδίου, Βεσελίν Μίσιτς, ο οποίος ήταν και στενός σύμβουλος του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Συνελήφθη πριν μερικούς μήνες καθώς έκανε… βόλτα με την σύζυγό του στην Βαρκελώνη, ενώ οι αρχές τον παρακολουθούσαν για μήνες. « Ένας από τους πιο επικίνδυνους και αιμοδιψείς φυγάδες στον κόσμο συνελήφθη στη Βαρκελώνη, ο οποίος καταζητείται από τις αρχές της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Γερμανίας για δολοφονίες. Είχαν επίσης εκδοθεί εναντίον του δύο ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης από την Αυστρία και την Κροατία, το ένα για εγκλήματα κατά της περιουσίας και το άλλο για πλαστογραφία εγγράφων. Αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη για 3 δολοφονίες», ανέφερε η ισπανική αστυνομία σε δήλωσή της. Μετά τη σύλληψή του στην Ισπανία, εκδόθηκε στη Γερμανία, όπου και καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης για τον σχεδιασμό και την οργάνωση της δολοφονίας ενός μέλους αντίπαλης βαλκανικής συμμορίας.

Όπως διαπιστώθηκε, στις 17 Φεβρουαρίου 2020, δύο δράστες προσπάθησαν να σκοτώσουν έναν άνδρα πυροβολώντας δύο φορές προς την κατεύθυνσή του. Το θύμα κατάφερε να διαφύγει, ωστόσο, φέρεται να δολοφονήθηκε δύο εβδομάδες αργότερα στο Μαυροβούνιο. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία συλλέχθηκαν παράνομα.

