Ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης βρέθηκαν ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ και ο προπονητής των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες για παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση αγώνων του NBA, όπως προκύπτει μετά από έρευνες του FBI σε ένα σκάνδαλό που εμπλέκεται και η ιταλική μαφία. Στην πρώτη τους εμφάνιση στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, οι δύο κατηγορούμενοι, μέσω των δικηγόρων τους, υποστήριξαν ότι οι κατηγορίες είναι αβάσιμες και ότι δεν συμμετείχαν σε καμία παράνομη δραστηριότητα.

Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, ο επικεφαλής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι η επιχείρηση παράνομου τζόγου και αθλητικής χειραγώγησης διήρκεσε χρόνια και η εξιχνίαση κάλυψε 11 πολιτείες, προσθέτοντας ότι η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

Οι οικογένειες της ιταλοαμερικανικής μαφίας Μπονάνο, Γκαμπίνο, Τζενοβέζε και Λουτσέζε επλήγησαν επίσης από την επιχείρηση, είπε.

Στο κομμάτι των παράνομων τουρνουά πόκερ εμπλέκονται οι δύο προπονητές (Τσόνσεϊ Μπίλαπς, ο προπονητής των Πόρτλαντ Μπλέιζερς), Ντέιμον Τζόουνς (βοηθός των Κλίβαλεντ Καβαλίερς), ενώ στον στοιχηματικό των αγώνων ο νυν άσος των Μαϊάμι Χιτ Έρικ Ροζίερ και συνολικά έχουν ήδη συλληφθεί 31 άτομα.

Ο Ροζιέρ κατηγορείται για συμμετοχή σε παράνομο σχέδιο αθλητικών στοιχημάτων χρησιμοποιώντας ιδιωτικές πληροφορίες του NBA, δήλωσαν αξιωματούχοι. Ο Μπίλαπς βρίσκεται σε ξεχωριστό κατηγορητήριο που ισχυρίζεται ένα ευρύ σχέδιο για τη νόθευση παράνομων παιχνιδιών πόκερ που υποστηρίζονται από οικογένειες της Μαφίας. Ο προπονητής των Πόρτλαντ φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως “Face Card” — μία κεντρική προσωπικότητα που είχε τη δυνατότητα να προσελκύσει μεγάλους παίκτες σε πολυτελή παιχνίδια πόκερ στη Νέα Υόρκη, το Λας Βέγκας, το Μαϊάμι και τα Χάμπτονς. Τον κατηγορούν για συμμετοχή σε εκτεταμένο σχέδιο εξαπάτησης, το οποίο περιλάμβανε τον χειρισμό παιχνιδιών με τη χρήση ειδικών τεχνολογιών, όπως μηχανές ανακάτεμα και ακτίνες Χ για την ανάγνωση των φύλλων.

Και οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία σε απάτη μέσω ηλεκτρονικών δικτύων και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Τι υποστήριξαν στο δικαστήριο οι Ρόζιερ και Μπίλιπς

Οι Τέρι Ρόζιερ και Τσόνσι Μπίλιπς, μέσω των δικηγόρων τους, υποστήριξαν ότι οι κατηγορίες εναντίον τους είναι αβάσιμες και ότι δεν υπήρξε συμμετοχή τους σε καμία παράνομη δραστηριότητα.

Ο δικηγόρος του Ρόζιερ, Τζιμ Τράστι, υποστήριξε ότι ο πελάτης του είχε συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές πριν από την σύλληψη του και είχε αναπτύξει ανοιχτή επικοινωνία με τους εισαγγελείς. Σύμφωνα με την κατάθεση του δικηγόρου του, ο Ρόζιερ θεωρούταν αρχικά “θέμα” και όχι “στόχος” της έρευνας. Ο ίδιος ανέφερε ότι το FBI τον συνέλαβε χωρίς να του δοθεί η δυνατότητα να παραδοθεί εθελοντικά και πως η διαδικασία έγινε με “επικοινωνία μέσω φωτογραφίας”, υπογραμμίζοντας ότι υπήρξε πρόθεση να “εκμεταλλευτούν το θέαμα της σύλληψης”.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Μπίλιπς δεν έκανε άμεση δήλωση στο δικαστήριο, ωστόσο αναμενόταν να υποστηρίξει ότι ο Μπίλιπς δεν είχε καμία γνώση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στις κατηγορίες και ότι είχε εμπλακεί στην υπόθεση ακούσια. Οι συνήγοροι του Μπίλιπς, σύμφωνα με αναφορές, αναγνώρισαν τη σοβαρότητα των κατηγοριών αλλά επέμειναν ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δεν είναι αρκετά για να στηρίξουν τις κατηγορίες κατά του πελάτη τους.

Ο δικηγόρος του Ρόζιερ εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για την κακή μεταχείριση του πελάτη του κατά την σύλληψη και την έλλειψη επαρκών αποδείξεων για την εμπλοκή του σε παράνομο στοιχηματισμό.

Και οι δύο υποστήριξαν ότι οι κατηγορίες δεν έχουν επαρκή τεκμήρια και ότι οι ερευνητές και οι εισαγγελείς ίσως βασίζονται σε εσφαλμένα ή ασαφή στοιχεία για να προχωρήσουν στην κατηγορία αυτή.

Η εμπλοκή της ιταλικής μαφίας και οι τεχνολογίες εξαπάτησης

Η έρευνα αποκάλυψε τη σύνδεση των κατηγορουμένων με τις τέσσερις μεγαλύτερες ιταλικές μαφιόζικες οικογένειες — Bonanno, Gambino, Genovese και Lucchese — οι οποίες χρηματοδοτούσαν και προστάτευαν τα παράνομα παιχνίδια πόκερ.

Η επιχείρηση, η οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν από το 2019, έφερε τα μέλη της να εκμεταλλεύονται τις “σύγχρονες” τεχνολογίες για να παραπλανήσουν τα θύματα τους σε υπόγεια παιχνίδια πόκερ, στα οποία συμμετείχαν επαγγελματίες αθλητές και άλλοι διάσημοι.

Η απάτη, που προσομοίαζε σε σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, χρησιμοποιούσε ειδικά τραπέζια πόκερ με δυνατότητες ακτίνων Χ για την ανάγνωση των κρυμμένων φύλλων, ενώ ειδικοί φακοί και φακοί επαφής επέτρεπαν στους επιτήδειους να διαβάζουν τις κάρτες των άλλων παικτών, με την βοήθεια επικοινωνίας μεταξύ τους και ενός εξωτερικού συνεργάτη, που καθοδηγούσε τον «οδηγό» του παιχνιδιού. Οι παίκτες-στόχοι, αποκαλούμενοι «ψάρια», δεν γνώριζαν πως ήταν στόχοι μιας εκτενούς απάτης που είχε σχεδιαστεί από τη μαφία.

Η μαφία φέρεται επίσης να χρησιμοποίησε εκβιασμούς και βία για να συλλέξει χρέη από τους παίκτες, ενώ οι απατεώνες εξασφάλιζαν τα κέρδη τους μέσω κρυφών συσκευών και κινητών τηλεφώνων.

Η περίπτωση του Ντέιμον Τζόουνς

Ο Ντέιμον Τζόουνς, πρώην συμπαίκτης του ΛεΜπρόν Τζέιμς, εμπλέκεται σε μια δεύτερη υπόθεση που αφορά τη χρήση προσωπικών σχέσεων με παίκτες του NBA για να αποκτήσει κρίσιμες πληροφορίες για τους αγώνες.

Σύμφωνα με την κατηγορία, ο Τζόουνς ενημέρωσε άλλους για την αποχή του ΛεΜπρόν από έναν αγώνα το 2023 και για τις τραυματισμένες καταστάσεις άλλων παικτών.

Οι 7 αγώνες που ελέγχονται

Η έρευνα της FBI αποκάλυψε ότι επτά αγώνες του NBA μεταξύ 2023 και 2024 επηρεάστηκαν από παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση:

23 Μαρτίου 2023 – Σάρλοτ Χόρνετς εναντίον Νιου Όρλεανς Πέλικανς: Ο Ρόζιερ αποχώρησε νωρίς λόγω τραυματισμού, επιτρέποντας σε συνεργάτες του να τοποθετήσουν στοιχήματα που απέφεραν πάνω από 200.000 δολάρια.

24 Μαρτίου 2023 – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς εναντίον Σικάγο Μπουλς: Πληροφορίες για ξεκούραση βασικών παικτών διέρρευσαν, επιτρέποντας σε συνεργάτες να στοιχηματίσουν πάνω από 100.000 δολάρια κατά των Blazers.

6 Απριλίου 2023 – Ορλάντο Μάτζικ εναντίον Κλίβελαντ Καβαλίερς: Πληροφορίες για απουσία βασικών παικτών διέρρευσαν, επιτρέποντας σε συνεργάτες να τοποθετήσουν στοιχήματα που απέφεραν κέρδη.

15 Ιανουαρίου 2024 – Λος Άντζελες Λέικερς εναντίον Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ: Πληροφορίες για τραυματισμό παικτών διέρρευσαν, επιτρέποντας σε συνεργάτες να τοποθετήσουν στοιχήματα.

26 Ιανουαρίου 2024 – Τορόντο Ράπτορς εναντίον Λος Άντζελες Κλίπερς: Πληροφορίες για τραυματισμό παίκτη διέρρευσαν, επιτρέποντας σε συνεργάτες να τοποθετήσουν στοιχήματα.

20 Μαρτίου 2024 – Τορόντο Ράπτορς εναντίον Σακραμέντο Κινγκς: Πληροφορίες για τραυματισμό παίκτη διέρρευσαν, επιτρέποντας σε συνεργάτες να τοποθετήσουν στοιχήματα.

9 Φεβρουαρίου 2023 – Λος Άντζελες Λέικερς εναντίον Μιλγουόκι Μπακς: Πληροφορίες για τραυματισμό παικτών διέρρευσαν, επιτρέποντας σε συνεργάτες να τοποθετήσουν στοιχήματα.

Η αντίδραση του NBA και οι συνέπειες για τους κατηγορουμένους

Η NBA, σε ανακοίνωσή της, δήλωσε ότι οι Ρόζιερ και Μπίλιπς τίθενται σε άδεια από τις ομάδες τους, ενώ συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές για την πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου.

Η ανακοίνωση του NBA

«Βρισκόμαστε σε διαδικασία αξιολόγισης των ομοσπονδιακών κατηγοριών που ανακοινώθηκαν σήμερα. Ο Τέρι Ροζίερ και Τσάνσι Μπίλαπς τίθενται αμέσως σε άδεια από τις ομάδες τους και εμείς θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες Αρχές. Αντιμετωπίζουμε με τη μέγιστη σοβαρότητα τις εν λόγω κατηγορίες και η ακεραιότητα του παιχνιδιού παραμένει η βασική μας προτεραιότητα».

Η υπόθεση αυτή θέτει σε κίνδυνο τη φήμη του NBA και φέρνει στο προσκήνιο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το αθλητικό οικοσύστημα απέναντι στη νομιμοποίηση του στοιχηματισμού και τη χρήση τεχνολογίας για τη χειραγώγηση των αγώνων.

Το σκάνδαλο αυτό αναδεικνύει τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το NBA όσον αφορά την ακεραιότητα των αγώνων του και τη σύνδεση του αθλητισμού με τον παράνομο στοιχηματισμό και τις εγκληματικές οργανώσεις. Η συνεχιζόμενη έρευνα αναμένεται να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις πρακτικές αυτές και τις συνέπειές τους για το μέλλον του αθλήματος.

