Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διεμήνυσε χθες ότι η Ρωσία ουδέποτε θα υποκύψει στις πιέσεις των ΗΠΑ, αν και παραδέχθηκε ότι οι νέες κυρώσεις θα μπορούσε να προκαλέσουν κάποια οικονομική ζημιά.

Κι αυτό γιατί Ινδία και Κίνα φέρονται να μειώνουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις στους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς μαύρου χρυσού της Μόσχας και σε δεκάδες θυγατρικές τους για να στερήσει το Κρεμλίνο από έσοδα που συντηρούν την πολεμική του μηχανή.

Η παραγωγή των Rosneft και Lukoil αντιστοιχεί σε σχεδόν το ήμισυ των εξαγωγών αργού πετρελαίου της Ρωσίας και Ουάσιγκτον ελπίζει ότι οι κυρώσεις στους δύο ενεργειακούς κολοσσούς, που οδήγησαν σε αύξηση 5% των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως, θα αναγκάσουν τον Πούτιν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Πούτιν: Κανένα κράτος που σέβεται το εαυτό του δεν κάνει οτιδήποτε υπό πίεση

Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε την Πέμπτη τις κυρώσεις των ΗΠΑ ως «μη φιλική πράξη, που δεν συνεισφέρει σε τίποτε στην ενίσχυση των ρωσο-αμερικανικών σχέσεων» και ως «προσπάθεια άσκησης πίεσης στη Ρωσία», που όπως είπε είναι μάταιη.

«Κανένα κράτος που σέβεται τον εαυτό του δεν κάνει οτιδήποτε υπό πίεση», πρόσθεσε ο Πούτιν σε δηλώσεις του σε Ρώσους δημοσιογράφους.

Αν και εκτίμησε ότι οι νέες κυρώσεις δεν θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη Ρωσία, ο Πούτιν παραδέχθηκε ότι «αναμένονται κάποιες απώλειες».

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου προέτρεψε επίσης τον Τραμπ «να σκεφτεί για ποιον πραγματικά εργάζεται η κυβέρνησή του», όταν οι σύμβουλοί του τον παρακινούν να επιβάλει κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο και προειδοποίησε ότι τα μέτρα αυτά θα οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών, όπως μεταδίδει ο Guardian.

O Πούτιν προειδοποιεί με «συντριπτική» απάντηση αν η Ρωσία δεχθεί επίθεση με Tomahawk

Ο Πούτιν προειδοποίησε επίσης τον Τραμπ για μια «πού ισχυρή, αν όχι συντριπτική» απάντηση αν η Ρωσία δεχθεί επίθεση με αμερικανικούς πυραύλους κρουζ Tomahawk, που έχει ζητήσει -ανεπιτυχώς μέχρι στιγμής – το Κίεβο από την Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τις κυρώσεις στη Ρωσία – τις πρώτες από την επιστροφή του τον περασμένο Ιανουάριο στον Λευκό Οίκο – καθώς αυξάνεται η απογοήτευσή του με τη στάση της Μόσχας αναφορικά με τις προσπάθειές του για τον τερματισμό του πολέμου, που κλιμακώθηκε με την απόφασή του να ακυρώσει το ραντεβού με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη.

Ερωτηθείς για τη συνάντηση αυτή, ο Πούτιν είπε ότι «πιθανώς θα αναβληθεί», προσθέτοντας ότι θα ήταν λάθος να πραγματοποιηθεί χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία.

Ο Πούτιν πρόσθεσε πάντως ότι παραμένει ανοικτός για συνομιλίες με τον Τραμπ σημειώνοντας ότι «ο διάλογος είναι πάντα καλύτερος από τον πόλεμο».

